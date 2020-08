Alle Formule 1-teams akkoord met Concorde Agreement

De F1 is al een lange periode in gesprek met de teams om de nieuwe commerciële afspraken af te ronden. Die gaan het bestaande Concorde Agreement vanaf begin 2021 vervangen. Oorspronkelijk lag de deadline op 12 augustus, maar commerciële rechtenhouder Liberty Media besloot om de deadline op te schuiven naar eind augustus. Teams die voor 18 augustus hun handtekening zetten onder de nieuwe afspraken, die zich richtten op een gelijkwaardigere verdeling van het prijzengeld en een vernieuwde bestuursstructuur, konden rekenen op een tekenbonus.

Ondanks zorgen die teams als Mercedes uitten over de stand van zaken bij de onderhandelingen, bevestigden de meeste teams tijdens het Grand Prix-weekend in Spanje dat zij bijna in de positie waren om de overeenkomst te tekenen. Op dinsdag volgde de formele bevestiging dat Ferrari, McLaren en Williams hun handtekening hadden gezet en dus ook in 2021 op de startgrid van de F1 staan. Woensdagochtend kondigden de FIA en de F1 aan dat alle tien teams de vroege deadline van 18 augustus gehaald hebben, waardoor het Concorde Agreement voor 2021-2025 rond is.

“De FIA en F1 kunnen vandaag bevestigen dat alle tien teams hebben ingestemd met het nieuwe Concorde Agreement”, staat in het gezamenlijke statement. “Dit volgt na uitgebreide gesprekken in de afgelopen twaalf maanden met alle teams, de FIA en F1. De overeenkomst garandeert de duurzame toekomst van de F1 op lange termijn en, in combinatie met de nieuwe reglementen die in 2022 in werking treden, reduceert de verschillen tussen de teams op financieel vlak en op het circuit, helpt om het speelveld gelijkwaardiger te maken en creëert close racing op het asfalt waar de fans graag meer van willen zien. Close racing trekt meer fans naar de sport, wat gunstig is voor alle teams en de wereldwijde groei van de F1 laat doorgaan.”

Overeenkomst 'fundering' voor duurzamere toekomst

De F1 wilde de gesprekken over de nieuwe overkoepelende overeenkomst graag eerder afronden, maar de coronapandemie zorgde ervoor dat de onderhandelingen werden stilgelegd. F1 CEO en voorzitter Chase Carey is blij dat de afspraken in vlot tempo zijn afgerond en hij vindt dat ze de weg plaveien voor een duurzamere toekomst. “We hebben eerder dit jaar gezegd dat het extra tijd zou kosten om het eens te worden over het Concorde Agreement door de fluïde natuur van de pandemie.”

“We zijn blij dat we in augustus een overeenkomst hebben kunnen bereiken met alle tien teams over de plannen van de sport voor de lange termijn”, zei Carey. “Alle fans willen close racing, wiel-aan-wiel actie zien en dat ieder team de kans heeft op het podium te staan. Samen met de reglementen voor 2022 legt het nieuwe Concorde Agreement de fundering om dit een realiteit te maken en een omgeving te creëren die zowel financieel eerlijker is als het gat tussen de teams op de baan weet te dichten.”

FIA-president Jean Todt voegt daaraan toe: “De afronding van het nieuwe Concorde-verdrag tussen de FIA, Formule 1 en alle tien de huidige teams zorgt voor een stabiele toekomst voor het FIA Formula One World Championship. In de zeventigjarige historie heeft de Formule 1 zich met een enorme snelheid ontwikkeld en qua veiligheid, technologie en competitie de absolute grenzen opgezocht. Dit nieuws bevestigt dat er een nieuw, enerverend hoofdstuk in die geschiedenis op het punt van beginnen staat. Tijdens deze lastige wereldwijde uitdagingen waar iedereen momenteel mee te kampen heeft, ben ik trots op de manier waarop alle Formule 1-stakeholders in de afgelopen maanden hebben samengewerkt in het belang van de sport en de fans om overeenstemming te bereiken over een duurzamere, eerlijke en spannende competitie.”