VIDEO: De Vries ontvangt gridstraf na crash in laatste ronde

De Vries was het Formule E-seizoen in Saudi-Arabië nog begonnen met een overwinning, maar in Rome moest de Nederlander twee keer vroegtijdig uitstappen. Op zaterdag leek hij nog op weg naar een podiumfinish, totdat hij achterop de Mercedes van teamgenoot Stoffel Vandoorne knalde, die zelf al in de problemen was gekomen om de stilgevallen Lucas di Grassi te ontwijken. Een dag later moest De Vries zich vanuit het achterveld een weg naar voren zien te knokken. De Formule 2-kampioen van 2019 leek op weg naar de top-tien, totdat hij zich in de allerlaatste ronde verslikte in een inhaalactie op Sam Bird. In de aanloop naar de zevende bocht verloor De Vries de achterkant van zijn Mercedes, waarna hij samen met de klassementsleider rechtdoor schoof en in de omheining tot stilstand kwam. Ook Oliver Rowland werd een onschuldig slachtoffer van de crash, al kon de Brit zijn weg naar de finish wel nog vervolgen.

Tekst gaat verder onder de video.

VIDEO: De beelden van de crash in Race 2

“Het was min of meer een race-incident denk ik”, blikte De Vries na afloop tegenover Motorsport.com terug op de crash. “We moeten allebei erkennen dat we gretig aan het aanvallen en aan het verdedigen waren.”

Gridstraf

De stewards waren het na de race niet eens met De Vries en wezen de Nederlander aan als schuldige voor het incident. Het leverde hem een gridstraf van vijf plaatsen op voor de eerstvolgende race in Valencia, terwijl hij ook nog eens twee strafpunten kreeg opgelegd, wat zijn totaal nu op acht brengt.

Het incident gebeurde in de allerlaatste raceronde, maar door een fout van het team van Jaguar wist Bird niet hoeveel ronden er nog te rijden waren. De Vries denkt dat die verwarring heeft bijgedragen aan de crash, aangezien de Brit daardoor mogelijk meer energie aan het sparen was dan nodig was: “Sam was niet goed geïnformeerd over het aantal ronden dat er nog te rijden was. Hij ging extreem vroeg van het gas… extreem, extreem vroeg. Ik weet niet wat ze dachten, maar het was in ieder geval wel slecht gecommuniceerd. Dat gaf me hoop op mogelijkheden, maar het eindigde in tranen.”

Bird zelf kreeg een boete van €2500,- opgelegd omdat de Brit na de crash zonder toestemming uit zijn auto was gestapt. Ook had de klassementsleider een pijnlijke hand overgehouden aan de crash: “Ik weet eerlijk gezegd niet echt zeker wat er gebeurd is”, sprak Bird kort na de crash. “Wij hadden een fout gemaakt met het aantal ronden dat er nog te rijden was, dat heeft me flink wat gekost. Ik weet niet wat er daarna bovenaan die heuvel gebeurde. Het lijkt erop dat ik mijn wielen blokkeerde. Nyck blokkeerde nog meer.”