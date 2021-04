Vergne wint achter de safety car E-Prix van Rome

Die safety car was de baan opgekomen toen een minuut of vijf voor het einde van de race ineens Lucas di Grassi op P2 stil viel. De achteropkomende Stoffel Vandoorne kon de Braziliaan ternauwernood ontwijken, maar vloog daarbij in de muur. Ook Nyck de Vries werd slachtoffer van deze actie. De Nederlander kon een aanrijding met zijn teamgenoot niet meer verhinderen. Hij schampte Vandoorne en de muur en pikte daarbij een stuk reclamedoek op. Verder rijden werd daardoor onmogelijk en De Vries moest zijn Mercedes even verderop stilzetten. Robin Frijns kon wel profiteren en klom in de mêlee op naar de vierde plaats, een prima klassering voor de Nederlander van Virgin Racing die de race als zevende was gestart.

De eerste van twee Formule E-races in de straten van Rome, was ook al onder de safety car begonnen: door de lichte regen had de wedstrijdleiding besloten om de race even na vieren rollend te starten. Pole-sitter Vandoorne kreeg direct bezoek van Andre Lotterer. De twee raakten elkaar en werden terugverwezen naar het middenveld. De race werd nu geleid door Oliver Rowland, maar die kreeg een drive-through penalty omdat hij te veel energie gebruikte.

Wat volgde was een tactisch steekspel met attack modes tussen Di Grassi, Vergne, De Vries en Frijns. De beste tactiek werd echter gehanteerd door Jaguar. Sam Bird en Mitch Evans waren namens het Engelse team als elfde en twaalfde gestart, maar mede door intelligent gebruik van de aanvalsmodus finishten de twee Britse coureurs uiteindelijk achter Vergne op de tweede en derde plaats.

In het kampioenschap staat Bird nu eerste, gevolgd door Frijns op P2 en De Vries op P3. Zondag om 13.04 uur vindt de tweede race van het tweeluik in Rome plaats.

Volledige uitslag E-Prix Rome I