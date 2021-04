Vandoorne start E-Prix van Rome vanaf pole-position

De Belgische coureur van Mercedes klokte in de reguliere kwalificatie nog de derde tijd achter Oliver Rowland en Andre Lotterer. Samen met die twee coureurs en Lucas di Grassi, Jean-Eric Vergne en Maximilian Günther (op de plaatsen vier, vijf en zes) mocht Vandoorne vervolgens door naar de allesbeslissende Superpole. Daarin was de coureur uit Kortrijk met een tijd van 1.38.484 ruim een tiende sneller dan Lotterer. Vlak daarachter werd Rowland derde.

Uitslag Superpole E-Prix Rome I

Frijns en De Vries vlak bij elkaar

De Nederlanders Robin Frijns (Envision Virgin) en Nyck de Vries (Mercedes) konden in de kwalificatie geen vuist maken. Beide coureurs kwamen in de eerste kwalificatiegroep in actie, maar scoorden geen toptijden. Frijns start de derde race van het Formule E-seizoen vanaf P7, vlak voor De Vries die zich als achtste plaatste.

De E-Prix van Rome start zaterdag om 16.04 uur. Zondag om 13.04 uur wordt in de Italiaanse hoofdstad een tweede E-Prix verreden.

Volledige startopstelling E-Prix Rome I