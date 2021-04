Vandoorne was de race in de smalle straten van de Italiaanse hoofdstad vanaf pole-position gestart. Na een vroege aanvaring met Andre Lotterer was hij teruggekeerd in de top vijf en hij lag vlak voor teamgenoot De Vries, toen het misging.

Lucas di Grassi kreeg op het snelle stuk tussen bocht 5 en bocht 6 aandrijfproblemen en moest van het gas. De achteropkomende Vandoorne kon de Audi van de Braziliaan nog maar net ontwijken, maar raakte bij zijn stuuractie een putdeksel. Daardoor verloor hij volledig de controle over het stuur en werd hij in de muur gelanceerd. “Ik was net naar P5 opgeschoven”, aldus Vandoorne na afloop. “Toen opeens had Lucas [di Grassi] voor mij een probleem bij het ingaan van bocht 6, de snelste bocht van het circuit. Ik moest buitenlangs om hem heen, maar daar lag een putdeksel. De auto ging er gewoon vandoor toen ik die raakte, ik had geen wielen meer op de grond. Eigenlijk was ik niet meer dan een passagier.”

Vandoorne reed de muur in en stuiterde vervolgens terug het circuit op, recht in het pad van De Vries. Die had Di Grassi nog kunnen ontwijken, maar knalde bovenop zijn gespinde teamgenoot en schampte daarna de muur. “Stoffel moest er aan de buitenkant langs en door de vorm van het circuit was het daar erg hobbelig. Hij verloor de auto en ik kon nergens heen.”

Vandoorne stond direct stil, maar De Vries kon nog een paar honderd meter doorrijden, alvorens ook hij moet opgeven. Geen punten dus voor beide Mercedes-coureurs, maar De Vries weigert Di Grassi als schuldige aan te wijzen voor het incident. “Ik weet niet zeker waar precies zijn mechanische storing begon. Misschien had hij wat verder aan de binnenkant kunnen rijden, maar ik neem hem niets kwalijk. Het was gewoon een ongelukkige timing.”