Vandoorne na overwinning in Rome: "Voelt als verlossing"

Vandoorne was zaterdag nog polesitter, maar werd in de eerste race van het weekend aangetikt door Andre Lotterer. Uiteindelijk viel de Belg zaterdag zelfs uit nadat hij tijdens een uitwijkpoging een putdeksel raakte en in de muur schoof.

Zijn monteurs werkten zaterdag en zondag keihard om de wagen van Vandoorne op tijd hersteld te krijgen en dat betaalde de coureur uit Kortijk glansrijk terug. Vandoorne won de tweede race in Rome ogenschijnlijk eenvoudig voor Alexander Sims en Pascal Wehrlein. Na afloop beschreef hij zijn zege als een verlossing. "Gisteren was een emotionele dag voor ons. In de race van vandaag wist ik dat ik het tempo had om te winnen. We waren snel toen het erop aankwam. De auto was gisteren erg beschadigd", vervolgde Vandoorne. "De monteurs hadden een enorme lijst met klussen om alles klaar te krijgen voor vandaag. Maar de auto was weer perfect."

Vandoorne, die zijn tweede Formule E-zege boekte, vond dat hij "een beetje geluk" had gehad met de timing van een full-course yellow voor een botsing tussen Lucas di Grassi en Sebastien Buemi. Even daarvoor had naaste belager Wehrlein zijn attack mode geactiveerd, maar door het verbod op inhalen, kon de Duitser daar niets mee.

Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Vandoorne bedankte verder uitgebreid zijn monteurs. Niet alleen voor hun harde werk afgelopen weekend in Rome, maar voor de hele periode tussen het vorige en huidige seizoen. De lange pauze van vijf maanden stelde Mercedes in staat om het gat naar rivaliserende teams te dichten, stelt Vandoorne. "Als team hadden we - toen de pandemie begin vorig jaar uitbrak - echt de tijd om ons pakket te analyseren, om echt te gaan zitten en te kijken aan welke punten we moesten werken. Iedereen heeft echt een stap vooruit gezet. Of het nu de technici zijn, of de strategen of ikzelf met mijn rijstijl. We hebben allemaal een paar positieve stappen vooruit gezet. Het is erg bemoedigend."

