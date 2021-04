Vandoorne dominant naar zege in tweede E-Prix van Rome

Vandoorne was de race vanaf P4 gestart, achter Nick Cassidy, Norman Nato en Wehrlein, maar fouten van die eerste twee en een tactisch steekspel met Porsche-coureur Wehrlein leverden de Belg uiteindelijk een vrij eenvoudige zege op.

Direct na de start van de race over 45 minuten en één ronde ging het fout voor pole-sitter Cassidy. De rookie van Envision Virgin verremde zich bij de eerste de beste bocht linksaf en moest in het middenveld aansluiten. Vervolgens ging ook Nato in de fout en waren de oud-F1-coureurs Wehrlein en Vandoorne er als de kippen bij om de leiding in de wedstrijd over te nemen.

De op de tweede plaats liggende Vandoorne besloot direct vol aan te gaan. Hij gebruikte eerder dan Wehrlein de eerste van in totaal drie beschikbare attack modes, een meesterzet want de Mercedes-piloot trok daarmee de leiding en het initiatief naar zich toe. Wehrlein counterde, maar een full course yellow – vanwege een crash van Lucas di Grassi – zorgde er voor dat de Duitser zijn extra vermogen niet kon inzetten. Met een voorsprong van een viertal seconden kon Vandoorne de race vervolgens rustig verdedigend uitrijden.

Achter in het veld was er een goede inhaalrace van die andere Mercedes-coureur: Nyck de Vries. Die was in het achterveld gestart, maar reed langzaam maar zeker de top tien binnen. Even haalde de Nederlander zelfs de leider in het klassement Sam Bird in, maar uiteindelijk viel de coureur uit Friesland in de laatste ronde uit nadat hij met diezelfde Bird in contact was gekomen. Ook Frijns kende een aardige opmars aan het einde van de race, maar de Envision Virgin-coureur finishte uiteindelijk op de achttiende plaats.

Volledige uitslag E-Prix Rome II