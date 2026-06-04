Newey keert terug in Monaco: Aston Martin verwacht teambaas in paddock

Adrian Newey wordt naar verwachting tijdens de Grand Prix van Monaco weer in de Formule 1-paddock gesignaleerd. De Aston Martin Racing-teambaas was sinds de seizoensopener in Australië niet meer aanwezig bij een raceweekend.

Newey heeft als ontwerper een bepalende rol gespeeld bij auto's waarmee veertien wereldtitels voor coureurs werden veroverd. Vorig jaar voegde hij daar bij Aston Martin ook de functie van teambaas aan toe, enkele maanden nadat hij zich als 'managing technical partner' bij het team had aangesloten. Die rol ging bovendien gepaard met een aandelenbelang in de renstal.

Zijn afwezigheid bleef daardoor niet onopgemerkt. Sinds de Grand Prix van Australië, waar hij tijdens twee persconferenties verschillende opvallende uitspraken deed over de ontwikkelingsstatus van de Honda-krachtbron van Aston Martin, is Newey niet meer in de paddock verschenen. Volgens bronnen koos hij ervoor om zich op de fabriek te concentreren en zijn aandacht volledig te richten op het oplossen van de problemen rond de AMR26.

In de paddock deden ondertussen geruchten de ronde dat Newey kampte met een stressgerelateerde aandoening. De Britse krant Daily Mail meldde daarnaast dat hij met een longontsteking in het ziekenhuis zou hebben gelegen. Aston Martin reageerde daarop slechts met de mededeling: "Wij geven geen commentaar op persoonlijke zaken van onze teamleden."

Volgens informatie die rondgaat binnen de paddock zal Newey in Monaco weer aanwezig zijn. Zijn aankomst wordt op donderdagavond verwacht.

"Ik denk dat we hem dit weekend zullen zien", vertelde chief trackside officer Mike Krack tijdens zijn gebruikelijke mediasessie voorafgaand aan het raceweekend. "Dat is goed, want hij heeft hier enorm veel ervaring. Hij heeft hier veel races gewonnen, dus ik denk dat er ongetwijfeld een of twee adviezen zijn die ons verder kunnen helpen. Dus we kijken ernaar uit."

Sinds de GP van Australië is Newey niet meer in de paddock verschenen. Volgens bronnen koos hij ervoor om zijn aandacht volledig te richten op het oplossen van de problemen rond de AMR26. Foto door: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Aston Martin maakte aan het begin van het seizoen al duidelijk dat Newey niet alle Grands Prix zou bezoeken. Zijn taken als teambaas aan het circuit zouden waar nodig worden overgenomen door andere medewerkers, met name Krack, die die functie eerder al vervulde.

Tegelijkertijd blijven geruchten bestaan over een mogelijke komst van Jonathan Wheatley. De voormalig sportief directeur van Red Bull maakte vorig seizoen de overstap naar Audi als teambaas, maar vertrok daar onverwacht nog voor de Grand Prix van Japan van dit jaar.

Een beperkt aantal racebezoeken past overigens bij de werkwijze die Newey de afgelopen jaren al hanteerde nadat hij zijn vertrek bij Red Bull had aangekondigd. Vorig jaar behoorde Monaco eveneens tot de weinige races die hij persoonlijk bezocht.

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Voor prominente figuren uit de Formule 1 is Monaco bovendien een van de eenvoudigst bereikbare evenementen op de kalender. De luchthaven van Nice beschikt over een aparte terminal voor privévliegtuigen, terwijl helikopterverbindingen rechtstreeks naar Monaco vliegen.

De terugkeer van Newey valt niet samen met een groot updatepakket voor de auto. Aston Martin heeft die ontwikkelingen doorgeschoven naar de zomermaanden. Daardoor ligt de nadruk voorlopig op het maximaliseren van de huidige prestaties en het aanpassen van de afstelling aan de specifieke eisen van Monaco, waar hobbels en de nabijheid van de vangrails een belangrijke rol spelen.