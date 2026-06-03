Aston Martin F1 onthult opvallende oranje livery voor GP van Monaco
Aston Martin rijdt tijdens de Grand Prix van Monaco met een speciale kleurstelling. Het traditionele British Racing Green maakt deels plaats voor oranje.
Foto: Aston Martin Racing
Aston Martin rijdt tijdens de Grand Prix van Monaco met een speciale livery, ontwikkeld in samenwerking met het Saudische staatsmijnbouwbedrijf Maaden, een van de hoofdsponsors van de renstal uit Silverstone.
Voor het raceweekend in het prinsdom verruilt het team een deel van zijn iconische british racing green voor oranje tinten op de neus, delen van de sidepods en de motorcover.
Volgens Aston Martin zal het uiterlijk van de auto bovendien veranderen afhankelijk van de kijkhoek. De speciale kleurstelling maakt deel uit van een campagne onder de naam From Rock to Racetrack.
"De Monaco-livery heeft een iriserende afwerking met kleurveranderende effecten die is gerealiseerd met behulp van een gespecialiseerd wrapmateriaal", meldt het team in een woensdag gepubliceerd persbericht.
Aston Martin F1 Livery Monaco
"Het resultaat is een livery waarvan de kleur zichtbaar verandert terwijl de auto over het iconische stratencircuit van Monaco rijdt. Daarmee symboliseert het ontwerp de transformatie van grondstoffen naar geavanceerde technologie."
"Het unieke design zal ook terugkomen op de raceoveralls van de coureurs, evenals op de helmen en pakken van de nummer één-monteurs van het team", laat het team tot slot weten.
Ook McLaren met one-off klerustelling
Aston Martin is niet het enige team dat in Monaco met een speciale kleurstelling verschijnt. Eerder presenteerde McLaren al een aangepaste livery ter gelegenheid van zijn duizendste Grand Prix in de Formule 1.
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