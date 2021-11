Porsche: Voorwaarden F1-deelname lijken werkelijkheid te worden

De Volkswagen Group denkt al langere tijd na over deelname aan de Formule 1 als motorleverancier. De overstap op een nieuw motorreglement in 2026 moet het geijkte moment voor zo'n terugkeer zijn. Zo hebben vertegenwoordigers van Audi en Porsche steevast aan tafel gezeten bij gesprekken over dat reglement. Uitkomst is dat de hybride V6 turbo gehandhaafd blijft, maar dat de MGU-H verdwijnt en het aandeel van de andere elektrische componenten beduidend groter wordt. Het afscheid van de complexe MGU-H moet nieuwkomers een gelijkwaardig speelveld bieden, terwijl minder nadruk op de verbrandingsmotor helpt om de Formule 1 op termijn relevant te houden.

Alhoewel F1 formeel nog een klap op deze plannen voor 2026 moet geven, is men bij Porsche enthousiast over de ingeslagen richting. "Als je naar de toekomst kijkt en ook naar wat merken aankondigen over het percentage elektrische auto's, dan is het duidelijk dat de Formule 1 deze stap naar meer elektrificatie moet zetten. We weten allemaal dat we niet kunnen overstappen op volledig elektrische auto's, maar het is wel belangrijk dat het elektrische deel van de krachtbron meer prioriteit krijgt", laat Laudenbach namens Porsche aan onder meer Motorsport.com weten.

"Als autofabrikant wil je jezelf laten zien in de Formule 1, maar dan moet de techniek wel relevant zijn. Van wat ik begrijp zet de FIA nu een goede stap in die richting", aldus de vicepresident van Porsche's motorsportafdeling. "Veel dingen die wij belangrijk vinden in de Formule 1 lijken nu namelijk in de juiste richting te bewegen. Zo zien wij graag dat meer onderdelen van de [verbrandings]motor gestandaardiseerd worden en dat er vooral ontwikkelingsvrijheid blijft bij de elektrische componenten van de motor." Die onderdelen acht Porsche het meest relevant voor toekomstige straatauto's, waardoor de focus in de doorontwikkeling daar ook op moet liggen. Daarnaast wil de VW Group graag dat de motorische kosten nog verder worden gedrukt.

Niet te lang wachten met besluit

Al die aspecten lijken de gewenste kant op te gaan, waardoor er achter de schermen volop wordt gesproken over toetreden tot de koningsklasse van de autosport. "Het is geen geheim dat we aan de Formule 1 denken. Het is ook geen geheim dat we met de FIA spreken en het is evenmin een geheim dat we het serieus overwegen om deel te nemen. Als je naar de PR- en marketingwaarde kijkt dan is duidelijk dat de Formule 1 extreem sterk staat vergeleken met andere raceklassen", zo vervolgt Laudenbach zijn gesprek met geselecteerde media. "Maar ik moet daar wel meteen bij zeggen dat er nog geen besluit is genomen."

Insiders melden dat zo'n besluit snel volgt en ook Laudenbach wekt die indruk tijdens het perspraatje. "Het is duidelijk dat je niet al te lang kunt wachten met een besluit. Als je in 2025 of 2026 wilt racen, dan moet je op een gegeven moment beginnen en op dat punt zijn we nu ongeveer aanbeland." Ook al omdat de omwenteling van 2026 het enige logische moment is om toe te treden voor Porsche. "Als je wilt deelnemen aan een groot kampioenschap, dan moet je het besluit altijd laten samenvallen met een nieuw reglement. Dan moet iedereen namelijk een grote stap zetten en ben je niet het enige merk dat voor die immense uitdaging staat", besluit Laudenbach.

