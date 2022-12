Formule E heeft kalender 2022-2023 rond met eerste race in Portland

Na de bijeenkomst van de World Motor Sport Council van eerder deze week staat de Formule E-kalender voor het aankomende seizoen in principe vast. De elektrische raceklasse had al een voorlopig schema opgesteld, waar nog twee lege plekken op te vinden waren. Een van die lege slots wordt helemaal niet opgevuld, de andere is op de definitieve kalender gereserveerd voor Portland. De stad in de staat Oregon is in 2022-2023 voor het eerst gastheer van een Formule E-race en organiseert op 24 juni de twaalfde race van het negende seizoen van de klasse.

Met de bevestiging van Portland staan de Verenigde Staten dus opnieuw op de FE-kalender. Alleen in het coronaseizoen 2019-2020 werd er niet op Amerikaans grondgebied geracet. Sinds 2016-2017 was het Brooklyn Street Circuit in New York de uitverkoren locatie voor de Amerikaanse Formule E-ronde, maar renovaties aan de locatie van het circuit maken een terugkeer dit jaar onmogelijk. Eerder bezocht de Formule E ook al stratencircuits in Miami en Long Beach. Naar verluidt heeft Formule E gekeken om een gecombineerd evenement te houden met IndyCar, waarvoor St. Petersburg in beeld was.

Uiteindelijk is de keuze dus gevallen op een race in Portland, dat daarmee de vierde nieuwe locatie wordt die FE in 2023 gaat bezoeken. De andere nieuwe races op het programma zijn de E-Prix van Hyderabad (India), Kaapstad (Zuid-Afrika) en Sao Paulo (Brazilië), die in februari en maart als de vierde, vijfde en zesde races van het seizoen worden verreden. In totaal bevat de Formule E-kalender van 2022-2023 zestien races. Daarmee wordt ook bevestigd dat de klasse komend jaar niet afreist naar Seoul, waar men geen alternatieve locatie heeft kunnen vinden voor het Olympic Sports Complex. Dat wordt gerenoveerd, waardoor daar niet geracet kan worden.

Invoering trainingslicentie voor verplichte rookietrainingen

De World Motor Sport Council heeft ook bevestigd dat er een speciale licentie komt voor vrije trainingen in de Formule E. Dit komt in navolging van een nieuwe regel, die de teams verplicht om minimaal twee keer per seizoen een coureur zonder FE-ervaring te laten deelnemen aan een vrije training. Daarmee volgt de klasse het voorbeeld van de Formule 1, die zo'n regel in 2022 al invoerde. Deze speciale trainingslicentie wordt dus uitgereikt aan coureurs die geen E-licentie hebben, die grofweg hetzelfde werkt als de superlicentie in F1.

De volledige Formule E-kalender 2022-2023

E-Prix van Mexico-Stad 14 januari 2023 E-Prix van Diriyah 27 en 28 januari 2023 E-Prix van Hyderabad 11 februari 2023 E-Prix van Kaapstad 25 februari 2023 E-Prix van Sao Paulo 25 maart 2023 E-Prix van Berlijn 22 en 23 april 2023 E-Prix van Monaco 6 mei 2023 E-Prix van Jakarta 3 en 4 juni 2023 E-Prix van Portland 24 juni 2023 E-Prix van Rome 15 en 16 juli 2023 E-Prix van Londen 29 en 30 juli 2023