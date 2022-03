Polesitter Dennis Hauger kwam uitstekend weg, maar dat gold niet voor Van Amersfoort-coureur Jake Hughes. De rijder zakte een aantal plekjes terug, maar knokte zich weer terug naar P3. Richard Verschoor verloor in ronde twee een plekje en zakte naar de tiende stek. Kort daarna crashte Amaury Cordeel, de andere rijder voor Van Amersfoort, wat de eerste safety car van de dag betekende. Nadat de auto was weggehaald werd het veld weer in gang geschoten, meteen was het weer raak. Virtuosi-coureur Jack Doohan knalde een seconde na de herstart op de achterkant van de Carlin-auto van Logan Sargeant. Het ongeluk luidde meteen een tweede neutralisatie in.

De wedstrijdleiding meldde dat de safety car door de pits zou gaan, kort na die melding kwam de mededeling dat de pits werd gesloten, wat voor onduidelijkheid zorgde. Maar nog voordat Hauger bij de safety car was aangekomen, dook hij al de pits in om de eerste order op te volgen. De rest van het veld bleef echter buiten en dat zorgde ervoor dat Trident-coureur Calan Williams, teamgenoot van Verschoor, aan de leiding kwam te liggen. Hierdoor kwam de Nederlandse coureur op P10 te liggen.

Hauger lag na zijn bezoek aan de pits op de twaalfde plek, waarna het team hem doorgaf dat ze niets aan de situatie konden doen en dus verloor hij een eventuele overwinning. Tot overmaat van ramp kwam de Noorse Prema-coureur ook nog 'under investigation' en kreeg vervolgens een stop-and-go-penalty van tien seconden.

Met nog zes rondjes werd het veld weer losgelaten. Hughes pakte na de herstart meteen raceleider Williams in de eerste bocht en ook Liam Lawson ging de Williams-junior voorbij. Verschoor worstelde zich voorbij Boschung in en kwam achtste te liggen. Williams verloor uiteindelijk een podiumplek aan Juri Vips, terwijl Felipe Drugovich vanaf P10 naar de vijfde stek vocht. Lawson reed in een tweetal rondjes het gat dicht naar leider Hughes en nam de eerste plaats over. Kort daarna spinde Marcus Armstrong en liet vervolgende bolide afslaan. Met nog een rondje op de teller werd de virtual safety car geactiveerd en kwam dit op het juiste moment voor leider Lawson. Uiteindelijk kregen de coureurs nog een rondje voorgeschoteld, waarin Drugovich opklom naar P4 en Vips op de meet Hughes nog inhaalde en daarom de Van Amersfoort-coureur terugzette naar de derde positie. Lawson won de race, voor Vips, Hughes, Drugovich, Williams en Verschoor.

De tweede en laatste Formule 2-race in Saudi-Arabië start zondagmiddag 15.55 uur Nederlandse tijd.