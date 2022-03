De start van de F2-hoofdrace werd geleid door polesitter Felipe Drugovich, met Richard Verschoor op de tweede plek. Iedereen kwam ongeschonden door de eerste bocht en er werd niet veel van plek gewisseld in de openingsfase. Het gat tussen Drugovich en Verschoor bleef constant rond de negen tienden, al begon hij vanaf ronde vijf aan te dringen bij de Braziliaan. Echter liep dat gat daarna weer op. Jehan Daruvala schoot de pitstops in gang, net op dat moment ging de auto van Theo Pourchaire stuk. Het was het einde van een al dramatisch weekend voor de Fransman, maar hij kon wel op eigen kracht de pits bereiken. Hierdoor bleef een safety car uit.

In ronde negen besloot Drugovich als leider van banden te wisselen, waardoor Verschoor aan de leiding ging. De Nederlander kreeg van de pitmuur meteen de opdracht om te pushen, waarna een bezoek aan de pitstraat volgde. Bij het uitkomen van de pits kwam de Trident-coureur echter net achter Drugovich te liggen, maar het gat was minimaal. Net op dat moment viel WK-leider en de winnaar van de sprintrace Liam Lawson uit, wat kwam door een foutief gemonteerde linkervoorwiel. Dennis Hauger ging daarmee aan de leiding en kon net als de rest in de top-vier lang buiten blijven vanwege de medium banden. Dit betekende dat Drugovich en Verschoor lange tijd op respectievelijk de vijfde en zesde plaats stonden.

Clement Novalak was de eerste rijder in de top-vier die voor een bandenwissel ging, waardoor Verschoor opschoof naar de vijfde plek. Het gat naar Drugovich op dat moment was iets meer dan drie seconden, maar de MP Motorsport-coureur wurmde zich langs Lorgan Sargeant en nam iets meer voorsprong op de Nederlander. Niet veel later schoof Verschoor naar P4 door een stop van de Amerikaan. En ook Hauger en Jack Doohan kwamen binnen voor verse banden, waardoor Drugovich weer aan de leiding ging en Verschoor op plaats twee terechtkwam. De Nederlander kwam er vervolgens niet meer in de buurt van de eerste stek. Drugovich won de F2-hoofdrace, gevolgd door Verschoor, Daruvala, Jake Hughes, Marcus Armstrong en Hauger. Op plaats zeven finishte Ayumu Iwasa, met achter de Japanner, Roy Nissany, Doohan en Juri Vips.

Drugovich leidt het F2-kampioenschap met 45 punten, met achter zich Lawson (34) en Verschoor (32). De volgende races vinden plaats op het circuit van Imola in het weekend van 22 april.