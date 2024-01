Oprichter Carlin vertrokken, team gaat verder als Rodin Motorsport

Carlin heeft in 2023 de nodige veranderingen doorgemaakt. Aan het begin van het jaar nam Rodin Cars-baas David Dicker een meerderheidsbelang in de renstal, dat daardoor afgelopen seizoen de naam Rodin Carlin droeg. In november besloot teambaas Trevor Carlin om de door hem in 1996 opgerichte renstal te verlaten. Zijn vrouw Stephanie werd vervolgens naar voren geschoven als tijdelijke vervanger, waarna ook zij vertrok om in 2024 operationeel directeur van McLaren F1 te worden. Nu de familie Carlin niet meer betrokken is bij de formatie, is besloten om de naam te veranderen naar Rodin Motorsport.

"Ik kijk ernaar uit om Rodin Motorsport te leiden tijdens dit nieuwe tijdperk van onze racegeschiedenis", zei Dicker in een verklaring van Rodin Motorsport. "Het team heeft geweldige race-ervaring waarop we verder zullen bouwen. Het seizoen 2024 wordt opnieuw een spannend jaar voor iedereen bij Rodin Motorsport en ik kan niet wachten om weer terug te keren op de baan, daar waar we thuishoren. Onze kernwaarden blijven hetzelfde en we blijven ernaar streven om het toonaangevende junior motorsportteam te zijn. Onze toewijding aan de coureurs, kampioenschappen en medewerkers blijft ongewijzigd: we zijn hier om te racen, coureurs te laten ontwikkelen en te blijven winnen."

Carlin werd in 1996 opgericht en debuteerde in 1997 in de Britse Formule 3. Later breidde de renstal zijn activiteiten uit naar onder meer de A1 Grand Prix, Formule Renault 3.5, de GP2 Series, IndyCar en Indy Lights. In 2023 was Rodin Carlin nog actief in de Formule 2, Formule 3, Formule 4, F1 Academy, GB3 en de Extreme E, waar het team verantwoordelijk is voor het operationele verhaal van Lewis Hamiltons X44. Ook in 2024 komt het team uit in deze raceklassen, al draagt het dan dus de naam Rodin Motorsport. Motorsport.com heeft Trevor Carlin om een reactie gevraagd, maar hij wilde geen commentaar geven en geeft de voorkeur aan "een waardige stilte". Toch lijkt het allerminst het einde te zijn van Carlin in de autosport, zo vertelde iemand die dicht bij hem staat aan Motorsport.com: "Geloof me maar, dit is zeker niet het laatste wat we van Trevor zien in de single-seaters."