Van Amersfoort Racing strikt Hughes voor debuut in Formule 2

In december maakte de FIA Formule 2 bekend dat Van Amersfoort Racing vanaf 2022 gaat deelnemen in het laatste kampioenschap onder de Formule 1. Die aankondiging volgde op de bekendmaking in oktober dat de renstal uit Zeewolde dit jaar ook debuteert in de FIA Formule 3. Hoewel VAR in beide kampioenschap inmiddels een test heeft afgewerkt, had het tot maandag nog geen coureurs bevestigd voor hun debuutseizoen.

Maandag bracht Van Amersfoort Racing daar echter verandering in door aan te kondigen dat Jake Hughes dit jaar de eer van het team verdedigt in de Formule 2. De 27-jarige Brit debuteerde eind 2020 in de F2, toen hij in Sochi mocht invallen bij HWA Racelab. Datzelfde team gaf hem in 2021 drie raceweekenden de kans, waarna hij tijdens de post-season test in Abu Dhabi voor het eerst voor Van Amersfoort Racing testte. De Nederlandse renstal geeft hem in 2022 dus de kans om een heel seizoen zijn kunsten te vertonen.

“Ik heb enorm veel zin om in 2022 voor VAR te racen”, vertelde Hughes bij zijn aankondiging. “Tijdens de post-season test in Abu Dhabi werd mij heel duidelijk dat VAR deze nieuwe uitdaging zeer serieus neemt. Qua visie en honger naar succes zitten wij op dezelfde golflengte en dat maakt het een prettige omgeving om in te werken. Ik ben het team heel dankbaar voor hun vertrouwen in mij en dat ze mij de kans geven om samen te werken. De F2-auto is ongelofelijk om in te rijden en ik kijk ernaar uit om er een heel seizoen in te racen. Het wordt een lange en zware rit, maar ik heb zin om het seizoen af te trappen in Bahrein!”

In zijn eerste vier Formule 2-weekenden scoorde Hughes slechts één keer punten: afgelopen jaar werd hij vierde in de eerste sprintrace in Sochi. Daarvoor reed Hughes vier seizoenen in de GP3 Series en de FIA F3, waarin hij zes races wist te winnen en twee keer zevende werd in de titelstrijd. In 2017 onderbrak Hughes zijn verblijf in de GP3 voor een jaartje Europees Formule 3. Met één zege werd hij destijds vijfde in het kampioenschap, achter onder meer kampioen Lando Norris.