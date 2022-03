De Formule 2-kwalificatie werd geteisterd door rode vlaggen, maar Richard Verschoor wist hier uitstekend mee om te gaan. Hoewel de Nederlandse F2-coureur in de beginfase niet verder kwam dan een zevende tijd, ging hij er eens goed voor zitten in de allerlaatste seconden. Met drie groene sectortijden ging Verschoor naar een tweede startplek voor de hoofdrace op zondag en hoopt opnieuw een overwinning te kunnen behalen.

"Mijn eerste twee rondjes waren niet echt lekker. Dit kwam ook mede door de training waarin we maar een handjevol rondjes reden, daar kwam bij dat ik hier vorig jaar niet was. Ik moest dus niet nadenken en er gewoon voor gaan. Ik moet zeggen: deze baan is echt cool", vertelt Verschoor na afloop. De sessie werd gehinderd door drie rode vlaggen, door onder meer een brandende auto en een flinke crash. Ideaal was het niet, maar volgens de Nederlander moeten teams op dit soort circuits hier rekening mee houden. "Daarom moet je ook meer brandstof meenemen."

Verschoor startte het F2-seizoen afgelopen weekend in Bahrein perfect met een overwinning. Daar mocht hij de sprintrace als tweede starten en de hoofdrace als negende. In Jeddah is het juist het omgekeerde. Hoe gaat Verschoor dit aanpakken? "Op zaterdag is het vaak zaak om de eerste ronde te overleven en een paar posities te winnen. Vanaf daar kun je bekijken hoe de race zich ontvouwt. Op zondag is het te hopen dat ik een goede start heb, maar vanaf de tweede plek wordt dit ongetwijfeld een betere race."