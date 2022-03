Overzicht: Wanneer lopen de contracten van MotoGP-coureurs af?

Het is niet alledaags dat MotoGP-teams details delen over de deals die ze met hun coureurs gesloten hebben. Een contract heeft vaak een harde einddatum, maar bevat daarnaast ook clausules waar teams aan moeten voldoen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een MotoGP-fabrikant zijn afspraken niet nakomt, waardoor coureurs de kans krijgen om elders rond te kijken naar een betere motor of een beter contract. In onderstaande tabel vind je van elke coureur de einddatum van zijn contract.

Tot wanneer loopt het contract van Fabio Quartararo?

Fabio Quartararo is de regerend wereldkampioen in de MotoGP. Hij werd in 2021 de eerste Franse wereldkampioen en bezorgde Yamaha haar eerste wereldtitel sinds Jorge Lorenzo dat in 2016 nog eens deed. Quartararo tekende begin 2020 een tweejarig contract bij het Yamaha MotoGP-fabrieksteam. Dat contract ging in op 1 januari 2021 en loopt derhalve af op 31 december 2022.

Quartararo heeft de afgelopen maanden meermaals zijn onvrede geuit over de werkwijze van de Japanse constructeur. Hij is niet tevreden over het motorische gedeelte van de Yamaha M1, vindt dat de motor te weinig vermogen en daardoor topsnelheid heeft. Ondanks dat heeft Quartararo zoals het nu lijkt weinig mogelijkheden om te verkassen naar een ander team. De meeste formaties houden de kaarten voorlopig nog tegen de borst.

Tot nu toe hebben slechts vier rijders een contract dat langer doorloopt dan het eind van 2022. Marc Marquez tekende begin 2020 een deal die hem tot het eind van 2024 verbindt aan Repsol Honda. Francesco Bagnaia zette recent zijn paraaf onder een nieuw contract waarmee hij tot het eind van 2024 kopman is bij de fabrieksstal van Ducati. Ook Brad Binder heeft zijn toekomst veiliggesteld. De tweevoudig MotoGP-racewinnaar tekende in 2021 een driejarige verbintenis. Ook hij staat tot het eind van 2024 onder contract bij de KTM-fabrieksformatie.

Welke MotoGP-coureurs hebben een aflopend contract in 2022?

Van de fabrieksrijders zijn onder meer Pol Espargaro, Jack Miller en dus Quartararo nog niet zeker van hun plek. In het geval van Quartararo zal het vooral de wens van Yamaha zijn om de Fransman binnenboord te houden. Team Suzuki Ecstar heeft beide rijders nog niet vastgelegd, maar Alex Rins en Joan Mir zijn tevreden gestemd met de verbeteringen van de GSX-RR en het aantrekken van teammanager Livio Suppo. Waar Binder een doorlopend contract heeft bij KTM, geldt dat niet voor Miguel Oliveira. Ook bij Aprilia Factory Racing zijn beide plekken voor het aankomende seizoen nog open, al lijkt een langere samenwerking met Maverick Viñales en Aleix Espargaro een formaliteit.

Bij de satellietteams van de MotoGP hebben alle rijders een aflopend contract. Bij Ducati zijn verschillende coureurs op jacht naar promotie naar het fabrieksteam. Jorge Martin en Enea Bastianini azen op de plek van Miller bij Ducati en ook Luca Marini heeft de ambitie uitgesproken om de overstap naar het fabrieksteam te maken.

Voor MotoGP-veteraan Andrea Dovizioso zou het seizoen 2022 wel eens zijn laatste kunnen zijn. De voormalig Ducati-piloot keerde in 2021 door personele problemen terug bij Yamaha en kreeg voor 2022 een fabriekscontract bij het nieuwe team RNF Yamaha.