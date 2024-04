Quartararo verrast en tekent nieuwe MotoGP-deal met Yamaha

Fabio Quartararo beschikte over een aflopend contract. Gezien de situatie bij de Japanse fabrikant, gingen er al geruime tijd geruchten over een mogelijk vertrek. Op vrijdagochtend maakte Yamaha echter bekend een nieuwe deal te hebben gesloten, waardoor de Fransman tot eind 2026 vastligt. “Ik ben superblij om aan te kunnen kondigen dat ik mijn avontuur in het blauw voortzet!”, aldus Quartararo. “Afgelopen winter heeft Yamaha me bewezen een nieuwe aanpak te hebben, evenals een nieuwe agressieve mindset. Mijn vertrouwen is groot: we keren samen terug aan de top! Zes jaar geleden gaven ze mij de kans om toe te treden tot de MotoGP. Sindsdien hebben we samen geweldige dingen bereikt. We hebben nog een lange weg te gaan voordat we weer mee kunnen doen om overwinningen. Ik blijf hard werken en ik ben ervan overtuigd dat we samen onze dromen kunnen verwezenlijken.”

Quartararo maakte in 2019 zijn MotoGP-debuut voor het Yamaha-satellietteam Petronas Sepang Racing. In een indrukwekkend debuutjaar scoorde hij al zeven podiumplaatsen. Dat leverde hem in 2021 promotie naar het fabrieksteam op, waar hij de plek innam van Valentino Rossi. Dat jaar won hij direct de wereldtitel. Een jaar later kwam de Fransman opnieuw dicht bij de hoofdprijs, maar moest de eer toen laten aan Francesco Bagnaia. De M1 zakte langzaam weg in de rangorde. Die lijn zette zich voort in 2023, waarin Quartararo slechts drie podiumplaatsen pakte.

Lin Jarvis, managing director van Yamaha Motor Racing, is uiteraard content met de deal: “Fabio is een exceptioneel talent, een harde werker, een geweldige teamspeler en hij heeft nog vele competitieve jaren in zich. We zetten alles op alles om een mooie toekomst met Fabio neer te zetten, onder meer door een ‘agressieve aanpak’ van de ontwikkeling van de motor. We hebben al significante veranderingen aan de organisatie doorgevoerd. Dit moet het proces versnellen om terug te keren aan de top. Fabio heeft deze toewijding gezien, en dat heeft hem het vertrouwen gegeven om de komende jaren te blijven. We zijn de eersten om toe te geven dat er nog veel werk aan de winkel is voordat we weer zo competitief zijn als in 2021 het geval was.”