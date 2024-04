Hoewel de prestaties van Yamaha momenteel niet goed zijn, heeft Fabio Quartararo zijn contract onlangs verlengd tot eind 2026. De Fransman is overtuigd door het ontwikkelingswerk van de Japanse fabrikant en de nieuwe werkwijze die daarbij gehanteerd wordt. Met enkele nieuwe onderdelen in aantocht hamert hij er wel op dat de hoeveelheid ontwikkelingen niet het belangrijkste is. Quartararo vindt het belangrijker dat de nieuwigheden ook echt werken.

“De hoeveelheid is niet het belangrijkste. De kwaliteit is belangrijker dan de kwantiteit”, benadrukt Quartararo. “Ze zijn heel optimistisch over de kwaliteit van de aero die eraan komt, want van 2019 tot dit jaar reden we eigenlijk met dezelfde aero. Dit is het eerste jaar dat we met een andere soort aero racen. We zijn dus lerende. Sinds januari hebben we enkele grote stappen gezet, maar dat is in slechts enkele maanden gebeurd. In die periode kun je de motor en de mentaliteit niet compleet veranderen, maar we zijn best optimistisch.”

De maand mei belooft een belangrijke maand te worden voor Quartararo en Yamaha, want het merk heeft veel testgelegenheden om ontwikkelingen aan de tand te voelen. “Het wordt een drukke test voor ons in Jerez. En na Le Mans hebben we twee dagen in Mugello. Het wordt dus een drukke maand, maar zo is mijn mindset op dit moment. Ik ben niet gefocust op resultaten, maar op het proberen te verbeteren van onze motor”, legt de wereldkampioen van 2021 uit. “Natuurlijk is dat moeilijk, want ik ben een winnaar en ik wil zo hoog mogelijk eindigen. Soms denk ik echter dat het geweldig is om de dingen te doen die we dit weekend deden.”

Austin bevestigt zwakke plekken Yamaha M1

Tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten kwam Quartararo niet verder dan een teleurstellende twaalfde plaats. Wel was hij met die klassering de beste Yamaha-rijder op Circuit of the Americas. Hoewel het resultaat zeker niet tevreden zal stemmen, is hij wel blij met het feit dat het merk aldaar heeft kunnen bevestigen op welke vlakken de M1 momenteel het meeste tekortschiet.

“We weten welke richting we moeten inslaan. Dat is positief, want we hebben drie races gehad waarin we telkens op dezelfde vlakken iets misten. Dit was een geweldig weekend, want we hebben heel, heel veel dingen geprobeerd. We hebben alle instellingen op de motor zo’n beetje aangepast. Nu hebben we nieuwe items nodig om ons echt te verbeteren. Het komt eraan, maar ik denk dat het doel nu is om de motor te verbeteren en niet het scoren van goede resultaten.”