MotoGP-wildcard voor Pedrosa in Jerez? "Moet alleen nog ja zeggen"

Dani Pedrosa mocht in 2023 al twee keer met een wildcard deelnemen aan MotoGP-races. Dat deed hij onder meer voor eigen publiek in Jerez, waar hij dit jaar hoogstwaarschijnlijk opnieuw in actie komt op de KTM RC16. Dat heeft motorsportbaas Pit Beirer van KTM verklapt. "Ik denk dat het gaat gebeuren. Dani heeft al voor ons getest op Jerez en ik denk dat hij zich erop voorbereidt", zegt de voormalig motorcrosser. "We zullen hem nooit pushen om te racen, dus hij is degene die de knoop moet doorhakken. Maar hij is redelijk sterk en snel. Ik denk dat hij er klaar voor is, hij moet alleen nog 'ja' zeggen. Wij zijn in ieder geval klaar voor hem."

In Jerez staat er in principe dus een fabrieksmotor van KTM klaar voor Pedrosa, maar het is nog onduidelijk of hij later in het seizoen nogmaals een wildcardoptreden mag maken. Afgelopen winter heeft de Oostenrijkse fabrikant ook Pol Espargaró aangesteld als test- en reserverijder, nadat hij zijn plekje bij GasGas Tech3 heeft moeten afstaan aan Pedro Acosta. De 32-jarige Spanjaard mag zich ook verheugen op een wildcard, al is nog niet bekend wanneer hij aan de start verschijnt. KTM heeft overigens wel de ruimte om zowel Pedrosa als Espargaró meermaals te laten racen. Onder de nieuwe concessies voor 2024 mag het merk vooralsnog in totaal zes keer een wildcard inzetten.

Vorig jaar mocht Pedrosa twee keer met een wildcard plaatsnemen op de MotoGP-grid. In Jerez stond hij voor het eerst sinds de GP van Stiermarken van 2021 aan de start van een raceweekend, waarin hij indruk maakte met de zesde tijd in de kwalificatie. Daarna volgden een zesde plaats in de sprintrace en een zevende plek in de Grand Prix van Spanje. In september volgde voor Pedrosa deelname aan de GP van San Marino. In Misano kwam de rijder uit Sabadell voor het eerst in actie met het koolstofvezelchassis van de RC16. Het debuut van dat frame luisterde hij op met een knappe vierde plaats in zowel de sprintrace als de zondagse Grand Prix. In beide races eindigde hij nipt achter nummer drie Francesco Bagnaia.