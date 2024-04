Quartararo: Honda-vertrek Marquez gaf Yamaha wake-up call

Fabio Quartararo maakte eerder deze maand een einde aan alle verhalen over een vertrek bij Yamaha. De Fransman verlengde tot verrassing van velen zijn contract, waarmee hij tot eind 2026 bij de Japanse fabrikant vastligt. De verrassing was vooral groot omdat Yamaha dit seizoen weer slecht is begonnen. Quartararo vertelt aan het Franse Canal+ dat hij nog vol vertrouwen is dat zijn team het roer kan omgooien. "De beslissing om bij Yamaha te blijven was niet gemaakt omdat ik niet anders kon. Ik geloof in het Yamaha-project. Ik denk dat het Honda-vertrek van Marc Márquez naar Ducati veel mensen heeft wakker geschud", vertelt de enkelvoudig wereldkampioen.

Wat Quartararo vooral hoopvol vindt, is de manier waarop Yamaha nieuwe engineers aantrekt. "We zien ook dat er sneller nieuwe onderdelen komen. Dat maakt het voor mij het ook interessanter om bij Yamaha te blijven", aldus de 24-jarige rijder.

Begrip voor vraagtekens

Bij de bekendmaking van de contractverlenging werd de beslissing door veel MotoGP-volgers in twijfel getrokken. Yamaha zit al een aantal seizoenen in de achterhoede vast en dit seizoen kan het merk de stap nog niet zetten. De fabrikant is continu op zoek naar verbeteringen, maar wat ze ook proberen, betere resultaten blijven uit. Quartararo snapt dat men vraagtekens zette achter zijn contractverlenging. "Natuurlijk begrijp ik dat. Ik was zelf ook aan het overwegen of ik niet naar een ander merk moest overstappen", vertelt de eerlijke rijder. "Ik ga niet zeggen naar welk merk."

Wat de keuze om te blijven vereenvoudigde, was dat Yamaha flink investeerde in het verbeteren van de M1. "Ik denk dat er weinig teams zijn die meer investeren. We zien daar dit jaar al de resultaten van", aldus de man uit Nice. "Dit jaar gaat ook heel belangrijk worden. We moeten dit seizoen al voor podiumplaatsen gaan."