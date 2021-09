HWA laat Hughes op Monza invallen voor geblesseerde Aitken

Aitken raakte in augustus geblesseerd tijdens de 24 uur van Spa-Francorchamps. Hij raakte in Raidillon betrokken bij een crash met vier auto’s. Aan die impact hield de Koreaanse Brit een gebroken sleutelbeen en een scheurtje in een ruggenwervel over. Voor deelname aan de Formule 2-ronde op Monza is Aitken nog niet fit genoeg en dus moest HWA Racelab op zoek naar een nieuwe teamgenoot voor Alessio Deledda.

In die zoektocht is de renstal uitgekomen bij een bekende naam. Jake Hughes mag op de hogesnelheidstempel in Italië opdraven voor HWA Racelab. In 2019 en 2020 kwam de 27-jarige Brit voor het team uit in de Formule 3. Daarbij verzamelde hij drie zeges en acht podiumplaatsen, op weg naar twee keer de zevende plek in het kampioenschap. Ook maakte Hughes in 2020 zijn Formule 2-debuut bij HWA Racelab. Op Sochi Autodrom mocht hij destijds invallen voor de naar MP Motorsport vertrokken Giuliano Alesi.

“Ik kijk ernaar uit om terug te keren bij HWA Racelab voor de Formule 2-ronde in Monza”, zei Hughes. “Ik heb echt genoten van mijn eerste keer in een F2-auto in Sochi en ik kijk ernaar uit om dit weekend opnieuw in te stappen. Ik won hier in 2020 in de F3, dus ik geloof erin dat we het dit weekend goed kunnen doen, ondanks het gebrek aan voorbereiding! Ik wil het team enorm bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij hebben.”

Het is nog onduidelijk of Hughes na zijn optreden in Monza nog vaker in actie gaat komen voor het F2-team van HWA Racelab. Eind september hoopt Aitken terug te keren in een raceauto, waarbij hij mikt op het weekend van 24 tot 26 september. Dan rijdt de GT World Challenge Europe in Valencia, terwijl de Formule 2 een raceweekend in Sochi afwerkt.