Sargeant maakt in Jeddah Formule 2-debuut voor HWA Racelab

HWA Racelab begon het Formule 2-seizoen 2021 met Alessio Deledda en Matteo Nannini in de gelederen. Met dat Italiaanse rijdersduo kwam het team slechts één weekend in actie, daarna werd Nannini vervangen door Jack Aitken. De Koreaanse Brit mocht drie raceweekenden voor zijn rekening nemen, waarna hij vanwege blessureleed werd afgelost door Jake Hughes. Door vierde te worden in de sprintrace in Sochi behaalde hij het beste resultaat in het bestaan van het F2-team van HWA, maar dat is niet voldoende om zijn plek te behouden.

Tijdens de aankomende races in Saudi-Arabië krijgt Logan Sargeant namelijk de kans om zich naast Deledda te bewijzen. De afgelopen drie seizoenen bracht de uit Fort Lauderdale afkomstige Amerikaan door in de Formule 3, waarin hij achtereenvolgens uitkwam voor Carlin, Prema en Charouz. In 2020 werd hij met twee zeges derde in het kampioenschap, afgelopen seizoen bezorgde hij Charouz de beste F3-klassering door zevende te worden en de sprintrace in Sochi te winnen.

In oktober werd Sargeant nog aangekondigd als de nieuwste aanwinst van de Williams Driver Academy, komend weekend volgt in Jeddah dus zijn eerste deelname in de Formule 2. Het is nog onduidelijk of hij een week later ook aan de start verschijnt tijdens de seizoensafsluiting in Abu Dhabi. Van mede-debutanten Jack Doohan en Clement Novalak is wel duidelijk dat zij ook op het Yas Marina Circuit in actie mogen komen.