Beckmann verlaat Charouz, Fittipaldi maakt F2-debuut op Monza

Afgelopen weekend ontbrak Enzo Fittipaldi bij Charouz Racing System tijdens de Formule 3-races op Spa-Francorchamps. De Braziliaan was wel als onderdeel van het team aanwezig op de Belgische omloop, maar rijden deed hij dus niet. Dat voedde geruchten dat hij mogelijk in beeld was voor promotie naar de Formule 2-stal van Charouz. Die vermoedens zijn nu bevestigd, want het Tsjechische team heeft aangekondigd dat Fittipaldi het seizoen in de F2 gaat afmaken.

“Ik ben extreem blij dat ik ga debuteren in de Formule 2”, zei Fittipaldi over de aankondiging. De kleinzoon van tweevoudig F1-kampioen Emerson heeft nog geen ervaring in de Dallara F1 2018 en verwacht op Monza veel te moeten leren. “Het wordt mijn eerste keer in een F2-auto en daar kijk ik enorm naar uit. Ik sta voor een enorme leercurve met 45 minuten trainen voor de kwalificatie, maar toch kan ik niet wachten om in te stappen. Het doel is om zoveel mogelijk ervaring op te doen ter voorbereiding op de laatste drie F2-ronden.”

Fittipaldi is tijdens de laatste vier Formule 2-weekenden de teamgenoot van landgenoot Guilherme Samaia. Zijn komst gaat ten koste van David Beckmann. De Duitser stond twee keer op het podium en pakte alle punten van Charouz, maar moet dus toch het veld ruimen. Dat lijkt zijn eigen keuze te zijn, want hij gaat aan de slag voor het in zwaar weer verkerende familiebedrijf. “Het is geen makkelijke keuze, maar ik moest het doen omdat dit het juiste is. De financiële situatie is dramatisch veranderd sinds de start van het project, maar dat doet niets af aan het geweldige werk dat Charouz en ik samen geleverd hebben.”