Aitken breekt sleutelbeen en ruggenwervel bij crash in 24 uur Spa

Jack Aitken nam met Arthur Rogier en Konsta Lappalainen in een Lamborghini Huracan GT3 Evo van Emil Frey Racing deel aan de 24 uur van Spa. Na een half uur ging het in Raidillon helemaal mis voor de Koreaanse Brit, die daar crashte en na de impact met de bandenstapels terugkwam op de baan. Vervolgens werd Aitken meerdere keren geraakt door andere auto’s. Bij de crash waren vier rijders betrokken. Kevin Estre en Franck Perera bleken ongedeerd, maar Aitken en Davide Rigon werden overgebracht naar het ziekenhuis van Luik.

Rigon werd voor middernacht al ontslagen uit het ziekenhuis, waar hij een brace voor zijn rug kreeg aangemeten. Dat is echter een voorzorgsmaatregel, hoewel Ferrari nog niet weet of de Italiaan later deze maand deel kan nemen aan de 24 uur van Le Mans. Aitken is was er slechter aan toe. Hij liep dus een gebroken sleutelbeen, een breuk in een ruggenwervel en een lichte longkneuzing op. De breuk in de ruggenwervel is stabiel en Aitken hoopt dat hij vandaag of morgen (maandag) ontslagen wordt uit het ziekenhuis, zodat hij in Groot-Brittannië verder kan werken aan zijn herstel.

“Al met al voel ik me goed en behoorlijk gelukkig”, vertelde Aitken in een verklaring op social media. “Het spijt me voor mijn teamgenoten dat we niet echt hebben kunnen strijden. Dat geldt ook voor de andere betrokken auto’s. Mijn doel is nu om terug te keren naar Groot-Brittannië en om te beginnen met herstellen, zodat ik zo snel mogelijk terug kan keren in de auto. Ik weet zeker dat dat prima gaat lukken met de mensen om mij heen!”

Het is nog onduidelijk hoe lang het herstel van Aitken in beslag gaat nemen en wanneer hij terug kan keren in de cockpit van zijn Lamborghini. Ook is nog onduidelijk of zijn crash gevolgen heeft voor zijn Formule 2-programma bij HWA Racelab.