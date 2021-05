De Brits-Koreaanse coureur Jack Aitken reed van 2018 tot en met 2020 ook al in de Formule 2, de laatste twee seizoenen bij Campos Racing. In drie jaar tijd won hij vier races, waaronder in 2019 in Baku. Vorig seizoen mocht hij even aan het echte werk ruiken toen hij tijdens de Grand Prix Formule 1 van Sakhir George Russell verving bij Williams. Russell reed dat weekend bij Mercedes als vervanger van de door corona gevelde Lewis Hamilton.

Ondanks een degelijk optreden op het Bahrain International Circuit was er voor Aitken geen stoeltje bij een F1-team beschikbaar en ook het avontuur in de Formule 2 liep af. Dit seizoen is hij naast zijn werk bij Williams, actief in de GT World Challenge Europe voor het Zwitserse team Emil Frey Racing. Dat hij nu weer twee races in de Formule 2 mag uitkomen, is ook voor Aitken zelf een verrassing. “Ik ben verrast, maar ook zeer vereerd dat HWA mij vroeg om het team in Monaco en Baku te ondersteunen. Het zijn twee van mijn favoriete circuits en het zal een waar genoegen zijn. Ik ken HWA van races in het verleden, waarin we tegen elkaar hebben gestreden. Ik ben me altijd bewust geweest van hun hoge niveau. Ik kijk ernaar uit om terug te keren naar de Formule 2 en met HWA samen te werken.”

Aitken zal in de #22 HWA RACELAB-auto deelnemen aan de evenementen in Monaco en Baku. Op beide stratencircuits worden drie races verreden in het voorprogramma van de Formule 1. De tweede auto van HWA wordt bestuurd door Alessio Deledda.

Matteo Nannini is dus teruggezet naar het F3-team van HWA. Opmerkelijk, want de jonge Italiaan kende een prima debuut in de Formule 2 met een derde plaats in Barcelona. Teambaas Thomas Strick over die beslissing. “Matteo heeft aan het begin van het seizoen laten zien dat hij potentie heeft. Wij willen dat potentieel nu verder ontwikkelen en Matteo de best mogelijke ondersteuning bieden op de rest van zijn carrièrepad. Het is nu belangrijk voor hem om zich voortdurend te ontwikkelen met regelmatige successen. We voelen dat dit de juiste stap is om hem duurzaam te ontwikkelen en te ondersteunen in de huidige fase van zijn veelbelovende carrière.”