Beckmann maakt overstap van Charouz naar Campos

David Beckmann reed de eerste vier rondes van het F2-seizoen (Bahrein, Monaco, Baku en Silverstone) voor Charouz Racing System, maar hij moest daar voor de zomerstop plaatsmaken voor F3-coureur Enzo Fittipaldi. Campos Racing heeft hem nu dus opgepikt als vervanger van Matteo Nannini.

De Duitser staat met 25 punten dertiende in het F2-kampioenschap. Hij boekte eerder dit seizoen een derde plaats in de eerste sprintrace in Bahrein en er was ook nog een tweede plaats in de tweede sprintrace van Baku, afgelopen juni.

“Ik ben erg blij dat ik bij Campos Racing kom racen en dat ik het FIA Formule 2-kampioenschap op Monza kan blijven betwisten”, aldus Beckmann die voor één raceweekend is vastgelegd, maar graag langer zou blijven. “Campos Racing is een sterk, ervaren team en heeft een lange traditie in het werken met zeer getalenteerde en succesvolle coureurs. Het zou geweldig zijn om deze eerste kans om te zetten in een langdurige samenwerking, maar laten we alles stap voor stap doen. Ik wil mijn snelheid bewijzen op Monza en daarop voortborduren door een aantal goede punten te scoren voor Campos Racing.”

Ook bij Campos is men tevreden met de komst van Beckmann. “Natuurlijk wil ik David Beckmann van harte welkom heten”, zei teambaas Adrián Campos-Suñer Torres. “Het is geweldig om zo'n getalenteerde coureur bij ons te hebben. We zouden graag zien dat hij na Monza de kleuren van Campos Racing verdedigt, en we werken eraan om dat mogelijk te maken.”

Beckmann wordt bij Campos teamgenoot van de Zwitserse coureur Ralph Boschung. Beckmann is al de derde coureur die dit seizoen bij Campos achter het stuur van de wagen met nummer 20 kruipt. Gianluca Petecof en Nannini gingen hem voor. Die laatste reed dit jaar ook al voor HWA Racelab in de Formule 3 en blijft daarin actief.