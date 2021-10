HWA neemt na dit seizoen ook afscheid van de Formule 2

De organisatie van de FIA Formule 3 maakte eerder deze week de inschrijvingslijst voor de komende drie seizoenen bekend. Daarop stonden opnieuw de namen van tien teams, met één wijziging: het Nederlandse Van Amersfoort Racing keert terug in de Formule 3 en neemt vanaf volgend jaar het plekje over van het Duitse HWA.

Lees ook: Van Amersfoort Racing neemt vanaf 2022 deel aan FIA Formule 3

Inmiddels heeft HWA bekendgemaakt dat het ook afscheid neemt van de Formule 2. De Duitse formatie – jarenlang succesvol partner van Mercedes in de DTM – kiest ervoor om zich de komende jaren vooral weer te focussen op de GT- en langeafstandsracerij. Het team was sinds 2019 actief in de Formule 2 als technisch partner van Arden, alvorens het vorig jaar de inschrijving van de Britse renstal overnam. De vierde plek van Jake Hughes tijdens het meest recente raceweekend in Sochi is sindsdien het beste resultaat.

“Na drie enerverende jaren zal HWA Racelab zich aan het einde van het jaar terugtrekken uit zowel het Formule 3- als het Formule 2-kampioenschap”, laat HWA in een verklaring weten aan Motorsport.com. “HWA AG is tot dit besluit gekomen na het opstellen van de huidige bedrijfsplanning en het toewijzen van de middelen voor de gestelde doelen.”

“Autosport zal altijd centraal blijven staan bij HWA AG. In de toekomst zal HWA AG als dienstverlener en ontwikkelingspartner fungeren voor klanten, waaronder Mercedes-AMG Customer Racing, en zal het bedrijf zich focussen op GT’s en de langeafstandsracerij. Het bedrijf zal verder ook betrokken worden bij andere projecten, waarin het opnieuw innovatie zal stimuleren en ideeën zal genereren.”

Het is nog niet bekend welk team in de Formule 2 het plekje van HWA zal overnemen.