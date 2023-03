F1 Academy: Wat is het, wie doen mee, waar wordt gereden en meer

De autosport is van oudsher een van de weinige takken van sport waarin mannen en vrouwen het rechtstreeks tegen elkaar kunnen opnemen. Desondanks zijn de mannen over het algemeen ruimschoots in de meerderheid. Zo is er sinds begin jaren 90 geen enkele vrouw meer geweest die geprobeerd heeft om kwalificatie voor een F1-race af te dwingen. Wel reed Susie Wolff in 2014 en 2015 enkele vrije trainingen voor Williams, maar daar bleef het dan ook bij. Om de vrouwen een iets meer afgebakend pad richting de top van de autosport te bieden, werd in 2019 de W Series opgezet. In 2023 volgt de Formule 1 met een eigen klasse voor vrouwen: F1 Academy.

Wat is F1 Academy?

F1 Academy is een raceklasse die jonge vrouwen tussen de 16 en 25 jaar de kans biedt om ervaring op te doen met het racen in single-seaters. Uit onderzoek naar de barrières waar jonge vrouwelijke coureurs tegenaan lopen bleek dat zij ten opzichte van hun mannelijke evenknieën vooral kansen missen om aan de benodigde ervaring te komen voor de stap naar bijvoorbeeld de Formule 3. F1 Academy moet daar dus verandering in brengen. Bovendien zijn de kosten voor de rijders in de klasse relatief laag in verhouding met andere raceklassen. De coureurs moeten zelf 150.000 euro meebrengen voor een seizoen in F1 Academy, de Formule 1 legt per coureur hetzelfde bedrag in. De overige kosten worden afgedekt door de deelnemende teams.

Voor dat bedrag krijgen de deelnemers zeven raceweekenden, waarvan er eentje plaatsvindt in het voorprogramma van de Formule 1. Daarnaast worden er maar liefst vijftien officiële testdagen georganiseerd. Op die manier krijgen de coureurs veel tijd in de auto en dat helpt niet alleen met het oog op de races, maar ook op een eventuele stap naar een hogere klasse als de Formule 3 of de Formule 2. Aanvankelijk was het ook de bedoeling dat de dames zouden kunnen doorstromen naar de W Series, maar dat scenario is momenteel onwaarschijnlijker. De in 2019 opgerichte raceklasse voor vrouwen heeft het seizoen 2022 namelijk niet afgemaakt en heeft nog altijd geen plannen gecommuniceerd voor 2023.

Welk format hanteert F1 Academy voor de races?

Het eerste seizoen van F1 Academy bestaat uit zeven raceweekenden, waarin telkens drie races worden afgewerkt. Dat houdt in dat het hele seizoen dus uit 21 races bestaat. Ieder raceweekend is hetzelfde opgebouwd. Zo wordt afgetrapt met twee vrije trainingen die elk 40 minuten duren. Daarna staan twee kwalificatiesessies van 15 minuten gepland: in de eerste wordt de grid voor race 1 bepaald, in de tweede de grid voor race 3. De grid voor race 2 wordt intussen gevormd door de top-acht uit de eerste kwalificatie om te draaien.

Daarna volgen dus drie races. Zowel de eerste als de derde race van het weekend duurt 30 minuten plus één ronde. De puntentelling voor deze races is dezelfde als in bijvoorbeeld de Formule 1: de top-tien scoort punten, waarbij de winnaar 25 punten scoort, aflopend tot één punt voor de nummer tien. De tweede race is daarentegen iets korter en neemt 20 minuten plus één ronde in beslag. Het gevolg is dat er in deze race ook minder punten te verdienen zijn. Alleen de eerste acht rijders in de uitslag krijgen punten, met tien punten voor de winnaar, acht voor de nummer twee en zes punten voor de nummer drie. Daarna loopt het af tot één puntje voor de als achtste geklasseerde coureur. Overeenkomst tussen de drie races is dat er een extra punt klaarligt voor het rijden van de snelste raceronde, al moet de coureur wel in de top-tien eindigen om dat punt ook daadwerkelijk te krijgen.

Welke auto wordt gebruikt in F1 Academy?

Zoals passend is bij een klasse die op de ladder onder de Formule 3 staat, wordt in F1 Academy gebruikgemaakt van Formule 4-bolides. De organisatie van de klasse heeft in dit geval gekozen voor de Tatuus T421, de tweede generatie van de F4-auto van de Italiaanse fabrikant. Helemaal standaard is de auto niet qua bodywork, want onder meer de voor- en achtervleugel zijn aangepast om inhalen te bevorderen. De T421 is voorzien van een 1,4 liter viercilinder met turbo van Autotecnica, die een maximaal vermogen van 174 pk levert. Met een gewicht van zo'n 585 kilogram (inclusief coureur) komt de topsnelheid uit op 240 kilometer per uur. De sprint van 0 tot 100 kilometer per uur neemt ongeveer drie seconden in beslag.

Emely de Heus is namens MP Motorsport de enige Nederlandse deelneemster in F1 Academy.

Welke teams en coureurs doen mee aan F1 Academy?

Het deelnemersveld van F1 Academy bestaat in het eerste seizoen uit vijftien coureurs, die verdeeld zijn over vijf teams. Deze vijf teams zijn allemaal bekenden uit klassen als de Formule 2 en Formule 3. Zo zijn topteams als ART Grand Prix en Prema Racing van de partij, evenals het Spaanse Campos Racing en het Britse Rodin Carlin. De Nederlandse inbreng is afkomstig van MP Motorsport, dat regerend kampioen bij de teams is in de Formule 2. Zij zetten ook de enige Nederlandse deelneemster in tijdens het eerste jaar van F1 Academy: dat is Emely de Heus.

De Heus reed in 2022 mee in de W Series en komt uit dat kampioenschap Nerea Marti, Bianca Bustamante, Marta Garcia en Abbi Pulling tegen. De teamgenoten van de 20-jarige coureur uit Mijnsheerenland zijn de uit de Verenigde Arabische Emiraten afkomstige zusjes Amna en Hamda Al Qubaisi. De jongste deelnemer op de grid is Chloe Chong, die bij de openingsraces op de Red Bull Ring net 16 jaar is geworden. Aan de andere kant van het spectrum staat de 25-jarige Lena Bühler, die volgens de regels na dit jaar niet meer mee mag racen in F1 Academy.

Overzicht teams en coureurs F1 Academy 2023

Team Coureur ART Grand Prix Lena Bühler Carrie Schreiner Chloe Grant Campos Racing Nerea Marti Lola Lovinvosse Maite Caceres MP Motorsport Amna Al Qubaisi Hamda Al Qubaisi Emely de Heus Prema Racing Bianca Bustamante Chloe Chong Marta Garcia Rodin Carlin Jessica Edgar Abbi Pulling Megan Gilkes

De kalender van F1 Academy in 2023

Datum Locatie Circuit 28-29 april Spielberg Red Bull Ring 5-7 mei Valencia Circuit Ricardo Tormo 19-21 mei Barcelona Circuit de Barcelona-Catalunya 23-25 juni Zandvoort CM.com Circuit Zandvoort 7-9 juli Monza Autodromo Nazionale Monza 29-30 juli Le Castellet Circuit Paul Ricard 20-22 oktober Austin Circuit of the Americas