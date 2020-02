ePrix in Jakarta mag toch doorgaan

Vorige week maakte de Formule E bekend op zoek te zijn naar een nieuwe locatie voor de race. Dit bericht kwam nadat het ministerie van buitenlandse zaken een stokje stak voor de beoogde locatie van het evenement, dat rond het Nationale Monument plaats gehouden moest worden.

De Medan Merdeka Area Development Steering Committee, verantwoordelijk voor de beslissing, heeft haar besluit nu herzien. In een statement van de staatssecretaris op het ministerie van buitenlandse zaken laat men weten: “In de brief geeft het comité toestemming voor het houden van de Formule E-race in Taman Medan Merdeka, volgens de voorgeschreven reglementen.”

De ePrix van Jakarta werd voor vijf jaar toegevoegd op de Formule E-kalender, maar de doorgang van het evenement werd in twijfel getrokken vanwege de nodige aanpassingen aan de locatie. Aanvankelijk vreesde men dat het aanleggen van een nieuwe lap asfalt invloed zou hebben op de historische en culturele waarde van de locatie. Nu die zorgen zijn weggenomen kan de race gewoon volgens planning doorgaan op 6 juni.

Als de Formule E erin slaagt de race in Jakarta door te laten gaan, voorkomt het daarmee een verdere inperking van de Aziatische racekalender. Eerder most de ePrix in Sanya uitgesteld worden vanwege de uitbraak van het coronavirus in China.

Met medewerking van Matt Kew