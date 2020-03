Formula E legt seizoen voor twee maanden stil

De Formule E moest eerder al de races in Rome en Jakarta uitstellen, maar nadat de Wereldgezondheidsorganisatie de coronacrisis als een pandemie categoriseerde besloot de Formule E om ook de volgen races in Seoul en Parijs uit te stellen. De races in Berlijn, New York en Londen blijven voorlopig op de kalender staan. Het elektrische kampioenschap komt dus niet meer in actie tot de Duitse ronde op 21 juni.

De Formule E wordt extra getroffen omdat het steeds in het stadscentrum racet. De beslissing kwam er na overleg met de FIA, al heeft het kampioenschap het opschorten van het seizoen nog niet officieel bevestigd. Het seizoen 2019-2020 is voorlopig vijf wedstrijden ver.

Elders komt ook de WEC-race van Sebring van volgend weekend onder immense druk te staan. Amerikaans president Donald Trump verklaarde dat Europeanen de volgende 30 dagen zijn land niet binnen mogen. De Formule 1 Grand Prix van Australië gaat vooralsnog door. De daaropvolgende race in Bahrein vindt achter gesloten deuren plaats.