De Formule 1-coureurs zijn dit weekend voor het eerst met de nieuwe generatie auto's actief in Monaco. Hoewel veel aandacht uitgaat naar verkeer, kwalificatie en de smaller geworden bolides, ziet Liam Lawson nog een ander mogelijk probleem opdoemen: een overschot aan elektrische energie.

Dat klinkt op het eerste gezicht tegenstrijdig. Onder het huidige reglement klagen coureurs en teams op veel circuits juist regelmatig over een gebrek aan beschikbare elektrische energie. In de nauwe straten van Monaco kan de situatie volgens Lawson echter volledig omslaan.

"We lopen zelfs het risico dat we te veel energie hebben en dat kan de situatie behoorlijk compliceren", vertelde de Racing Bulls-coureur op donderdag.

De oorzaak ligt in het unieke karakter van het stratencircuit. Monaco kent weinig lange rechte stukken en een lage gemiddelde snelheid, waardoor er relatief weinig mogelijkheden zijn om de beschikbare elektrische energie efficiënt in te zetten. Tegelijkertijd wordt er tijdens een ronde wel energie teruggewonnen. Dat kan leiden tot een situatie waarin teams voortdurend moeten zoeken naar manieren om hun energiebalans onder controle te houden.

"Normaal gesproken hebben we eerder een tekort aan energie", legde Lawson uit. "Maar hier is het niet zo simpel dat een volledig opgeladen batterij automatisch goed nieuws is. Dat kan juist andere problemen veroorzaken die we moeten managen."

Volgens de Nieuw-Zeelander kan dat vooral tijdens de openingsfase van de race een rol spelen. Wanneer het veld dicht bij elkaar rijdt en de snelheid laag ligt, zijn de mogelijkheden om energie vrij te geven beperkt.

"Tijdens de eerste ronde of aan het begin van de race rijdt iedereen erg langzaam. Dan kunnen we die energie niet inzetten en wordt het juist ingewikkeld."

De kwalificatie wordt volgens Lawson een uitdaging door de drukte op de baan. Met twintig auto's op het korte stratencircuit verwacht hij vooral in Q1 veel verkeersproblemen. Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Het energievraagstuk staat niet op zichzelf. Lawson verwacht dat temperatuurbeheer in het algemeen een belangrijk aandachtspunt blijft bij de nieuwe auto's. "Alles lijkt dit jaar behoorlijk gevoelig te zijn", zei hij. "Temperatuurmanagement is erg belangrijk geworden en volgens mij is dat iets waar alle teams veel aandacht aan besteden."

Daarnaast voorziet hij ook de gebruikelijke Monaco-uitdagingen. Vooral in Q1 verwacht Lawson problemen met verkeer, aangezien twintig auto's tegelijkertijd een vrije ronde proberen te vinden op het kortste circuit van de kalender. Hij staat daarom open voor alternatieve kwalificatieformats, zoals het opsplitsen van het veld in groepen.

Sportief gezien kijkt Lawson met vertrouwen naar het weekend. De Racing Bulls-coureur denkt dat zijn team op pure kwalificatiesnelheid vaak sterker voor de dag komt dan tijdens de races, iets wat in Monaco extra waardevol kan zijn.

Buiten de baan wacht Lawson ondertussen nog op duidelijkheid over zijn toekomst. De contractcarrousel voor 2027 begint langzaam op gang te komen, maar een handtekening staat nog niet op papier.

"Als het mijn beslissing was, zou ik nu meteen iets tekenen voor volgend jaar", zei Lawson. "Maar het hangt van veel dingen af."

Voorlopig richt hij zich liever op prestaties dan op onderhandelingen. Eerst Monaco, met alle zichtbare én onzichtbare uitdagingen die daarbij horen.