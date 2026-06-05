Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

F1-update: Max Verstappen positief verrast door Red Bull in Monaco, wat maakt Ferrari zo sterk?

Formule 1
GP van Monaco
F1-update: Max Verstappen positief verrast door Red Bull in Monaco, wat maakt Ferrari zo sterk?

Waarom McLaren boete van FIA kreeg na VT2 in Monaco

Formule 1
GP van Monaco
Waarom McLaren boete van FIA kreeg na VT2 in Monaco

Bagnaia kraakt nieuw asfalt: "Hoop dat er niets gebeurt bij de start"

MotoGP
GP van Hongarije
Bagnaia kraakt nieuw asfalt: "Hoop dat er niets gebeurt bij de start"

Vasseur remt Ferrari-hype af: "Het is nog een lange weg naar de race"

Formule 1
GP van Monaco
Vasseur remt Ferrari-hype af: "Het is nog een lange weg naar de race"

Max Verstappen positief na vrijdag in Monaco: "We voelden ons vrij goed"

Formule 1
GP van Monaco
Max Verstappen positief na vrijdag in Monaco: "We voelden ons vrij goed"

Piastri slaat alarm na moeizame vrijdag: "Een seconde tekort"

Formule 1
GP van Monaco
Piastri slaat alarm na moeizame vrijdag: "Een seconde tekort"

Hadjar na crash: "Vertrouwen terug, nu Mercedes aanvallen"

Formule 1
GP van Monaco
Hadjar na crash: "Vertrouwen terug, nu Mercedes aanvallen"

Russell: "Ferrari is duidelijk het te kloppen team in Monaco"

Formule 1
GP van Monaco
Russell: "Ferrari is duidelijk het te kloppen team in Monaco"
Formule 1 GP van Monaco

Lawson waarschuwt voor onverwacht probleem in Monaco

Liam Lawson waarschuwt dat de nieuwe F1-auto's in Monaco een onverwacht energieprobleem kunnen krijgen. Tegelijkertijd wacht de Nieuw-Zeelander nog altijd op duidelijkheid over zijn toekomst.

Jules de Graaf
Jules de Graaf
Gepubliceerd:
Liam Lawson, Racing Bulls

Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

De Formule 1-coureurs zijn dit weekend voor het eerst met de nieuwe generatie auto's actief in Monaco. Hoewel veel aandacht uitgaat naar verkeer, kwalificatie en de smaller geworden bolides, ziet Liam Lawson nog een ander mogelijk probleem opdoemen: een overschot aan elektrische energie.

Dat klinkt op het eerste gezicht tegenstrijdig. Onder het huidige reglement klagen coureurs en teams op veel circuits juist regelmatig over een gebrek aan beschikbare elektrische energie. In de nauwe straten van Monaco kan de situatie volgens Lawson echter volledig omslaan.

"We lopen zelfs het risico dat we te veel energie hebben en dat kan de situatie behoorlijk compliceren", vertelde de Racing Bulls-coureur op donderdag.

Lees ook:

De oorzaak ligt in het unieke karakter van het stratencircuit. Monaco kent weinig lange rechte stukken en een lage gemiddelde snelheid, waardoor er relatief weinig mogelijkheden zijn om de beschikbare elektrische energie efficiënt in te zetten. Tegelijkertijd wordt er tijdens een ronde wel energie teruggewonnen. Dat kan leiden tot een situatie waarin teams voortdurend moeten zoeken naar manieren om hun energiebalans onder controle te houden.

"Normaal gesproken hebben we eerder een tekort aan energie", legde Lawson uit. "Maar hier is het niet zo simpel dat een volledig opgeladen batterij automatisch goed nieuws is. Dat kan juist andere problemen veroorzaken die we moeten managen."

Volgens de Nieuw-Zeelander kan dat vooral tijdens de openingsfase van de race een rol spelen. Wanneer het veld dicht bij elkaar rijdt en de snelheid laag ligt, zijn de mogelijkheden om energie vrij te geven beperkt.

"Tijdens de eerste ronde of aan het begin van de race rijdt iedereen erg langzaam. Dan kunnen we die energie niet inzetten en wordt het juist ingewikkeld."

De kwalificatie wordt volgens Lawson een uitdaging door de drukte op de baan. Met twintig auto's op het korte stratencircuit verwacht hij vooral in Q1 veel verkeersproblemen.

De kwalificatie wordt volgens Lawson een uitdaging door de drukte op de baan. Met twintig auto's op het korte stratencircuit verwacht hij vooral in Q1 veel verkeersproblemen.

Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Het energievraagstuk staat niet op zichzelf. Lawson verwacht dat temperatuurbeheer in het algemeen een belangrijk aandachtspunt blijft bij de nieuwe auto's. "Alles lijkt dit jaar behoorlijk gevoelig te zijn", zei hij. "Temperatuurmanagement is erg belangrijk geworden en volgens mij is dat iets waar alle teams veel aandacht aan besteden."

Daarnaast voorziet hij ook de gebruikelijke Monaco-uitdagingen. Vooral in Q1 verwacht Lawson problemen met verkeer, aangezien twintig auto's tegelijkertijd een vrije ronde proberen te vinden op het kortste circuit van de kalender. Hij staat daarom open voor alternatieve kwalificatieformats, zoals het opsplitsen van het veld in groepen.

Sportief gezien kijkt Lawson met vertrouwen naar het weekend. De Racing Bulls-coureur denkt dat zijn team op pure kwalificatiesnelheid vaak sterker voor de dag komt dan tijdens de races, iets wat in Monaco extra waardevol kan zijn.

Lees ook:

Buiten de baan wacht Lawson ondertussen nog op duidelijkheid over zijn toekomst. De contractcarrousel voor 2027 begint langzaam op gang te komen, maar een handtekening staat nog niet op papier.

"Als het mijn beslissing was, zou ik nu meteen iets tekenen voor volgend jaar", zei Lawson. "Maar het hangt van veel dingen af."

Voorlopig richt hij zich liever op prestaties dan op onderhandelingen. Eerst Monaco, met alle zichtbare én onzichtbare uitdagingen die daarbij horen.

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

F1-update: Max Verstappen positief verrast door Red Bull in Monaco, wat maakt Ferrari zo sterk?

Formule 1
GP van Monaco
F1-update: Max Verstappen positief verrast door Red Bull in Monaco, wat maakt Ferrari zo sterk?

Waarom McLaren boete van FIA kreeg na VT2 in Monaco

Formule 1
GP van Monaco
Waarom McLaren boete van FIA kreeg na VT2 in Monaco

Bagnaia kraakt nieuw asfalt: "Hoop dat er niets gebeurt bij de start"

MotoGP
GP van Hongarije
Bagnaia kraakt nieuw asfalt: "Hoop dat er niets gebeurt bij de start"

Vasseur remt Ferrari-hype af: "Het is nog een lange weg naar de race"

Formule 1
GP van Monaco
Vasseur remt Ferrari-hype af: "Het is nog een lange weg naar de race"
Vorig artikel Monaco brengt oude uitdaging terug: zo beperken F1-coureurs turbolag
Volgend artikel Antonelli wuift druk Russell in F1-titelstrijd weg: "Hoe kan ik dat verliezen?"

Beste reacties
Meer van
Jules de Graaf

Piastri slaat alarm na moeizame vrijdag: "Een seconde tekort"

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Piastri slaat alarm na moeizame vrijdag: "Een seconde tekort"

Hadjar na crash: "Vertrouwen terug, nu Mercedes aanvallen"

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Hadjar na crash: "Vertrouwen terug, nu Mercedes aanvallen"

De laatste ronde: Gijs van Lennep over zijn leven lang Zandvoort

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Nederland
De laatste ronde: Gijs van Lennep over zijn leven lang Zandvoort
Meer van
Liam Lawson

Waarom Racing Bulls een boete van 30.000 euro kreeg van de FIA

Formule 1
Formule 1
GP van Canada
Waarom Racing Bulls een boete van 30.000 euro kreeg van de FIA

Waarom Lawson geen straf kreeg voor incident met Gasly in F1 Miami

Formule 1
Formule 1
GP van Miami
Waarom Lawson geen straf kreeg voor incident met Gasly in F1 Miami

Gasly: "Ik lag ineens ondersteboven. Dat zou niet mogen gebeuren"

Formule 1
Formule 1
GP van Miami
Gasly: "Ik lag ineens ondersteboven. Dat zou niet mogen gebeuren"
Meer van
Racing Bulls

Overzicht: Wanneer lopen de contracten van F1-coureurs af?

Formule 1
Formule 1
Overzicht: Wanneer lopen de contracten van F1-coureurs af?

Red Bull staat open voor terugkeer V8-motoren in F1

Formule 1
Formule 1
GP van Miami
Red Bull staat open voor terugkeer V8-motoren in F1

Hoe F1-teams de break tussen Japan en Miami hebben doorgebracht

Formule 1
Formule 1
GP van Miami
Hoe F1-teams de break tussen Japan en Miami hebben doorgebracht

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Monaco brengt oude uitdaging terug: zo beperken F1-coureurs turbolag

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Jake Boxall-Legge
Monaco brengt oude uitdaging terug: zo beperken F1-coureurs turbolag

Ja, de Monaco GP is duur en saai, maar als F1-fan moet je er een keer geweest zijn

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Mike Mulder
Ja, de Monaco GP is duur en saai, maar als F1-fan moet je er een keer geweest zijn

F1 terug in Europa: tien feiten over de Grand Prix van Monaco

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Mike Mulder
F1 terug in Europa: tien feiten over de Grand Prix van Monaco

De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk

Uitgelicht
Algemeen
Uitgelicht
Algemeen
Door Erwin Jaeggi
De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk
Bekijk meer