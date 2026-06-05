Lawson waarschuwt voor onverwacht probleem in Monaco
Liam Lawson waarschuwt dat de nieuwe F1-auto's in Monaco een onverwacht energieprobleem kunnen krijgen. Tegelijkertijd wacht de Nieuw-Zeelander nog altijd op duidelijkheid over zijn toekomst.
Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
De Formule 1-coureurs zijn dit weekend voor het eerst met de nieuwe generatie auto's actief in Monaco. Hoewel veel aandacht uitgaat naar verkeer, kwalificatie en de smaller geworden bolides, ziet Liam Lawson nog een ander mogelijk probleem opdoemen: een overschot aan elektrische energie.
Dat klinkt op het eerste gezicht tegenstrijdig. Onder het huidige reglement klagen coureurs en teams op veel circuits juist regelmatig over een gebrek aan beschikbare elektrische energie. In de nauwe straten van Monaco kan de situatie volgens Lawson echter volledig omslaan.
"We lopen zelfs het risico dat we te veel energie hebben en dat kan de situatie behoorlijk compliceren", vertelde de Racing Bulls-coureur op donderdag.
De oorzaak ligt in het unieke karakter van het stratencircuit. Monaco kent weinig lange rechte stukken en een lage gemiddelde snelheid, waardoor er relatief weinig mogelijkheden zijn om de beschikbare elektrische energie efficiënt in te zetten. Tegelijkertijd wordt er tijdens een ronde wel energie teruggewonnen. Dat kan leiden tot een situatie waarin teams voortdurend moeten zoeken naar manieren om hun energiebalans onder controle te houden.
"Normaal gesproken hebben we eerder een tekort aan energie", legde Lawson uit. "Maar hier is het niet zo simpel dat een volledig opgeladen batterij automatisch goed nieuws is. Dat kan juist andere problemen veroorzaken die we moeten managen."
Volgens de Nieuw-Zeelander kan dat vooral tijdens de openingsfase van de race een rol spelen. Wanneer het veld dicht bij elkaar rijdt en de snelheid laag ligt, zijn de mogelijkheden om energie vrij te geven beperkt.
"Tijdens de eerste ronde of aan het begin van de race rijdt iedereen erg langzaam. Dan kunnen we die energie niet inzetten en wordt het juist ingewikkeld."
De kwalificatie wordt volgens Lawson een uitdaging door de drukte op de baan. Met twintig auto's op het korte stratencircuit verwacht hij vooral in Q1 veel verkeersproblemen.
Foto door: Andy Hone / Motorsport Images
Het energievraagstuk staat niet op zichzelf. Lawson verwacht dat temperatuurbeheer in het algemeen een belangrijk aandachtspunt blijft bij de nieuwe auto's. "Alles lijkt dit jaar behoorlijk gevoelig te zijn", zei hij. "Temperatuurmanagement is erg belangrijk geworden en volgens mij is dat iets waar alle teams veel aandacht aan besteden."
Daarnaast voorziet hij ook de gebruikelijke Monaco-uitdagingen. Vooral in Q1 verwacht Lawson problemen met verkeer, aangezien twintig auto's tegelijkertijd een vrije ronde proberen te vinden op het kortste circuit van de kalender. Hij staat daarom open voor alternatieve kwalificatieformats, zoals het opsplitsen van het veld in groepen.
Sportief gezien kijkt Lawson met vertrouwen naar het weekend. De Racing Bulls-coureur denkt dat zijn team op pure kwalificatiesnelheid vaak sterker voor de dag komt dan tijdens de races, iets wat in Monaco extra waardevol kan zijn.
Buiten de baan wacht Lawson ondertussen nog op duidelijkheid over zijn toekomst. De contractcarrousel voor 2027 begint langzaam op gang te komen, maar een handtekening staat nog niet op papier.
"Als het mijn beslissing was, zou ik nu meteen iets tekenen voor volgend jaar", zei Lawson. "Maar het hangt van veel dingen af."
Voorlopig richt hij zich liever op prestaties dan op onderhandelingen. Eerst Monaco, met alle zichtbare én onzichtbare uitdagingen die daarbij horen.
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
F1-update: Max Verstappen positief verrast door Red Bull in Monaco, wat maakt Ferrari zo sterk?
Waarom McLaren boete van FIA kreeg na VT2 in Monaco
Bagnaia kraakt nieuw asfalt: "Hoop dat er niets gebeurt bij de start"
Vasseur remt Ferrari-hype af: "Het is nog een lange weg naar de race"
Waarom Racing Bulls een boete van 30.000 euro kreeg van de FIA
Waarom Lawson geen straf kreeg voor incident met Gasly in F1 Miami
Gasly: "Ik lag ineens ondersteboven. Dat zou niet mogen gebeuren"
Overzicht: Wanneer lopen de contracten van F1-coureurs af?
Red Bull staat open voor terugkeer V8-motoren in F1
Hoe F1-teams de break tussen Japan en Miami hebben doorgebracht
Monaco brengt oude uitdaging terug: zo beperken F1-coureurs turbolag
Ja, de Monaco GP is duur en saai, maar als F1-fan moet je er een keer geweest zijn
F1 terug in Europa: tien feiten over de Grand Prix van Monaco
De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties