Rond paasweekend beslissing over doorgaan Canadese GP

Maandag werd de GP van Azerbeidzjan officieel uitgesteld en dat betekent dat het seizoen nu moet beginnen in Canada, oorspronkelijk de negende ronde van het wereldkampioenschap. Met nog een kleine drie maanden te gaan tot het evenement, begint men in Montreal stilaan met de voorbereidingen. Maar als gevolg van de afgekondigde maatregelen van de Canadese overheid mag er op dit moment niet gewerkt worden aan het circuit.

“Hier in Quebec heeft onze premier besloten dat alle niet-essentiële bedrijven tot 13 april gesloten moeten blijven”, vertelde de promotor van de Canadese GP aan Motorsport.com. “We kunnen op dit moment nog niet werken aan het circuit. Mijn team heeft de laatste tien dagen vanuit huis moeten werken. We hebben nog twee of drie weken voordat er een beslissing genomen moet worden. Hopelijk kunnen we het op die datum doen en dan zijn we de eerste race van het seizoen. Maar tegelijkertijd werk ik ook aan verschillende scenario’s voor het uitstellen van het evenement.”

Dumontier staat in nauw contact met de F1-organisatie en is momenteel ‘optimistisch en realistisch’. “Ik sta iedere dag of iedere twee dagen in contact met de Formule 1. Ik sta ook in contact met de lokale autoriteiten, de stad en de overheid. Het staat nog steeds op de kalender. We zijn optimistisch, maar ook realistisch. We hebben nog een paar weken, ik denk twee of drie weken, voordat we moeten beginnen met het bouwen van de tribunes en dat we het circuit klaar moeten maken. Als we een beslissing moeten nemen over het uitstellen van het evenement zal ik dat gesprek met F1 ergens rond het paasweekend voeren.”

Er bestaat een mogelijkheid de race later dit jaar te rijden, maar vanwege het Canadese klimaat zou een eventuele inhaalrace wel voor de Amerikaanse GP op 25 oktober verreden moeten worden. “Voor ons is het onmogelijk om na half-oktober nog een race te houden”, vervolgde hij. “Maar we hebben voorlopig nog geen datum, dat moeten we bespreken met de Formule 1.”

Met medewerking van Adam Cooper