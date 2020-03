Officieel: Ook F1 Grand Prix van Azerbeidzjan afgelast

De wereldwijde corona-pandemie dwong de Formule 1-organisatie in een eerder stadium al om de eerste zeven GP’s van het seizoen 2020 af te gelasten. Enige tijd was er hoop dat men op 7 juni in Baku alsnog aan het seizoen zou kunnen beginnen. Die hoop bleek ijdel, want ook de race op het unieke stratencircuit vindt niet op de geplande datum plaats. De lokale organisatie vond het niet verantwoord om aan de voorbereidende werkzaamheden rond het circuit te beginnen. Daarom kan de baan niet op tijd klaar zijn om de koningsklasse te ontvangen.

De eerstvolgende race die nu op het programma staat is de Grand Prix van Canada op 14 juni. De kans dat die race zal plaatsvinden lijkt eveneens zeer klein. Daardoor wordt het steeds meer de vraag in hoeverre Liberty Media en de FIA in staat zijn om een volwaardige kalender in elkaar te zetten. Voor veel races hoopt men nog wel een nieuwe datum te vinden maar hoe langer er niet geracet kan worden, hoe kleiner de kans dat dat in alle gevallen gaat lukken.