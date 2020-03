Ook Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku uitgesteld

Door de uitbraak van het coronavirus, dat zich steeds verder verspreidt, ligt in veel landen het publieke leven stil. Ook in de autosport zijn alle evenementen in de nabije toekomst ofwel uitgesteld of afgelast. Zo ging er al een streep door de eerst zeven Formule 1 races, van Australië tot en met Monaco. De Formule 1 mikte daardoor op een eerste race in Baku op 7 juni.

Motorsport.com heeft inmiddels uit betrouwbare bron vernomen dat ook die race niet kan doorgaan. De organisatie van de Grand Prix van Azerbeidzjan heeft in een crisismeeting op zondag besloten dat die datum niet haalbaar is gezien de huidige situatie. Er is voorlopig enkel sprake van uitstel, maar er is nog geen nieuwe datum. Een nieuwe kalender wordt nog een bijzonder moeilijke puzzel voor de F1 en de FIA.

De eerstvolgende race op de kalender is nu die van Canada in Montreal.

(later meer)

Met medewerking van Oleg Karpov