Aragon mogelijk verplaatst om Thaise MotoGP-race in te passen

MotoGP-promotor Dorna werkt aan een herziene kalender om de uitgestelde race in Thailand opnieuw in te plannen. Eerder deze week zette men een kruis over de openingsronde komend weekend in Qatar terwijl de Thaise overheid advies gaf om de race van 22 maart niet door te laten gaan. Het is op dit moment officieel nog niet duidelijk waar en wanneer het MotoGP-seizoen wel begint, maar voorlopig begint het seizoen op zondag 5 april met de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Dorna hoopt de Thaise ronde toch opnieuw in te plannen en dat zou kunnen betekenen dat de Grand Prix van Aragon naar voren wordt gehaald, om zo ruimte te creëren voor de race in Buriram. “Het is mogelijk dat Aragon naar voren gaat en de originele datum voor Thailand is”, verklaarde Dorna-baas Carmelo Ezpeleta in gesprek met One Cero. “Maar dit moeten we eerst bespreken met de promotor [in Aragon].”

De meest logische datum voor de race in Aragon is dan 20 september, een week na de Grand Prix van San Marino. Wanneer dat het geval is, worden de vier Aziatische races in hetzelfde stramien als de voorgaande jaren gehouden. Na Thailand zou er dan een vrij weekend zijn met drie achtereenvolgende raceweekenden in Japan (18 oktober), Australië (25 oktober) en Maleisië (1 november).

Met medewerking van Oriol Puigdemont