Verstappen maakt zich ‘niet echt’ zorgen over coronavirus

De Limburger stond donderdag de geschreven pers, waaronder Motorsport.com, te woord aan een tafeltje achter de Red Bull-garage omdat het team het aantal mensen in de hospitality op Albert Park beperkt wil houden. Het journaille werd met een lint op een meter of twee afstand gehouden. Om toch enigszins goed verstaanbaar te zijn voor iedereen, stond hij de media te woord via een microfoon.

“Het is natuurlijk niet geweldig wat er op het moment gaande is”, zegt Verstappen, nadat er op zijn verzoek even aan de knoppen is gedraaid om een echo uit de luidspreker te halen. “Je probeert gewoon de richtlijnen die zijn opgesteld te volgen. Ik ben geen arts, dus ik weet niet echt hoe ik in deze situatie moet handelen, maar daarom probeer ik me te houden aan de adviezen die mensen me geven. Dat is op dit moment denk ik het maximale wat we kunnen doen.”

“We krijgen informatie via het team, de FIA en de Formule 1 zelf. We proberen gewoon te volgen wat zij zeggen. Het is nooit ideaal natuurlijk, het is altijd lastig om iets als dit tegen te houden”, vervolgt de achtvoudig Grand Prix-winnaar. De adviezen die Verstappen heeft gekregen, laten zich raden: “Afstand houden en handen wassen. Eigenlijk wat ze overal zeggen." Handtekeningen zetten en selfies nemen bij de Melbourne Walk, zoals het pad van het parkeerterrein naar de paddock wordt genoemd, is er dit weekend dus niet bij. "De interactie met de fans is natuurlijk een stuk minder zo, maar ik hoop dat ze dat begrijpen. Voor henzelf is het uiteindelijk ook beter.”

Red Bull zette uit voorzorg ook een streep door de tv-sessie van Verstappen, al werd er nog wel even kort gesproken voor de camera van Ziggo Sport en die van de Formule 1 zelf. Verstappen gaat er zonder meer vanuit dat zijn team en de Formule 1-organisatie adequaat optreden als het gaat om het coronavirus. “Je vertrouwt erop dat zij de juiste beslissingen nemen”, aldus Verstappen.

Over de gevolgen die het coronavirus kan hebben op de Formule 1-kalender van dit jaar, zegt hij: “Ik probeer er persoonlijk niet al te veel aan te denken. Natuurlijk hoop ik dat alles doorgaat, maar het hangt er vanaf wat er allemaal besloten wordt en wat overheden beslissen. We moeten het gewoon afwachten.” Formule 1-baas Ross Brawn gaf eerder aan dat er alleen een race plaatsvindt als alle teams aan de start kunnen verschijnen. Verstappen kan zich daar in vinden. “Iedereen moet mee kunnen doen.” Als er één team niet mee kan doen ‘dan niemand’, meent de Red Bull-coureur, die het simpelweg oneerlijk zou vinden als een team als gevolg van het virus niet kan deelnemen aan een Grand Prix.

Op de man af gevraagd of hij zich zorgen maakt over het coronavirus, antwoordt Verstappen na een korte pauze: “Nee, niet echt. We proberen gewoon afstand te houden.”

