TT van Isle of Man afgelast

Het evenement had van 30 mei tot en met 13 juni plaats moeten vinden op Isle of Man, maar de ministerraad van het eiland kwam maandag tot de conclusie dat het evenement niet door kon gaan op basis van de nieuw ingestelde maatregelen. Daarmee wil men de uitbraak van het virus inperken.

“De organisatie van de Isle of Man TT Races moet tot haar grote spijt bekendmaken dat het evenement in 2020 geannuleerd is”, schreef men in de verklaring. “We zijn teleurgesteld dat we dit jaar niet kunnen racen, maar wij ondersteunen elke beslissing die genomen wordt in het belang van gezondheid en het welzijn van onze inwoners, de rijders en bezoekers. Het organiseren van de TT is geen simpele onderneming en het is onmogelijk om dit evenement zonder de assistentie, steun en goedkeuring van tientallen bedrijven, organisaties en vrijwilligers te houden.”

Voorlopig lijkt het erop dat het evenement in 2020 niet ingehaald wordt, maar de organisatie bekijkt de mogelijkheden: “We zullen in de komende dagen en weken gesprekken voeren over onze volgende stap, maar we willen iedereen nu alvast bedanken voor het geduld en begrip in deze situatie.”

De minister van het eiland heeft bekendgemaakt dat men getroffen bedrijven wil ondersteunen om de gemiste inkomsten rond de TT-races op te vangen.

Op dit moment gaan andere evenementen van de TT-organisatie, de Manx Grand Prix en de Classic TT, gewoon door.