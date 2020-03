Ducati wil naar Valencia, KTM annuleert privétest

De Italiaanse overheid maakte afgelopen weekend plannen bekend het land volledig op slot te gooien als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Italië is na China het zwaarst getroffen land op aarde en hoopt verspreiding te voorkomen door alle activiteiten in het land stil te leggen tot tenminste 3 april. Deze maatregelen hebben grote invloed op de MotoGP-kalender. De organisatie van het wereldkampioenschap heeft besloten de eerste drie races van het seizoen uit te stellen, maar nu staan er ook vraagtekens achter de Argentijnse Grand Prix (19 april). Dorna zoekt ondertussen naar manieren om het volledige seizoen toch af te werken, maar dit is geen sinecure gebleken.

Om de ‘vrije tijd’ in de kalender te overbruggen hadden verschillende teams het plan opgevat om van 18 tot 20 maart te testen op het Circuito de Jerez. Naast KTM waren ook Suzuki en Honda van plan daar te testen. Het is niet duidelijk of de andere teams nog afreizen naar Jerez, maar de Oostenrijkse fabrikant heeft reeds besloten dat het niet naar Jerez reist.

Woensdag liet een woordvoerder van KTM aan Motorsport.com weten dat het team de plannen voor een additionele Jerez-test heeft herzien: “Vanwege de huidige situatie heeft KTM besloten de privétest in Jerez te annuleren. Het is op dit moment niet verantwoord om personeel naar het circuit te sturen, ook om verdere interne risico’s te voorkomen. We staan in contact met de relevante partijen en houden de situatie nauwlettend in de gaten. We hebben een verantwoordelijkheid richting ons personeel en moeten flexibel omgaan met deze situatie en veranderingen op korte termijn.”

Yamaha is nog altijd voornemens een privétest in Motegi te doen, Motorsport.com heeft vernomen dat Ducati nog altijd van plan is om eind deze maand naar Valencia te trekken voor een test. Testrijder Michele Pirro zou daar het werk moeten opknappen voor de Desmosedici, omdat fabrieksrijders van Ducati, Honda, Yamaha en Suzuki niet mogen rijden tijdens privétests. Het is op dit moment echter niet duidelijk hoe Ducati het voor elkaar gaat krijgen om Italië te verlaten. Er zijn uitzonderingen voor Italianen die vanwege werk het land moeten verlaten, maar er wordt op dit moment niet gevlogen tussen Spanje en Italië. Het is onduidelijk of de trucks en personeel van Ducati door Frankrijk naar Spanje kunnen reizen, maar dit scenario is onwaarschijnlijk.

Met medewerking van German Garcia Casanova en Gerald Dirnbeck