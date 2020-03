MXGP van Trentino niet in gevaar vanwege coronavirus

Vlak voor de persconferentie in Matterley Basin liet Infront Motor Racing-CEO aan Motorsport.com weten dat er nog geen nieuws te melden was. “We houden de situatie natuurlijk in de gaten en het is vervelend wat er allemaal gebeurt op dit moment”, stelde Luongo. “Maar we moeten vooral niet in paniek raken nu.”

Dat de wedstrijd in Noord-Italië, een van de gebieden in Europa waar een groot aantal besmettingen is vastgesteld, pas over vijf weken plaatsvindt, geeft de organisator nog wat tijd. “Ik kan me niet voorstellen dat het land vijf weken op slot gaat, dus voorlopig gaan we ervan uit dat het gewoon doorgaat, maar zoals gezegd: we houden de situatie zeker in de gaten.”

Voorafgaand aan het openingsweekend in Groot-Brittannië werden geruchten verspreid over Italiaanse teams die aan de Britse grens staande werden gehouden. Na navraag van Motorsport.com bij enkele teams en rijders is gebleken dat het enkel ging om uitvoerige controles. In de praktijk zijn er geen voorbeelden van deelnemers die het land niet hebben kunnen bereiken.