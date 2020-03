MotoGP zet streep door GP Spanje op Jerez

De race op het Circuito de Jerez-Angel Nieto stond voor 30 april tot en met 3 mei op de kalender, maar wordt vanwege de coronacrisis verschoven naar een nader te bepalen datum. Spanje wordt enorm hard getroffen door het virus. In het Zuid-Europese land zijn op het moment van schrijven 39.673 mensen met het coronavirus besmet. Al 2.696 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

Jerez sluit aan bij de Grands Prix van Qatar, Thailand, de Verenigde Staten en Argentinië, die al in een eerder stadium werden verplaatst. De seizoensstart staat nu gepland voor Frankrijk. Het Bugatti-circuit in Le Mans is van 14 tot en met 17 mei gastheer van het MotoGP-circus. Of die race doorgaat valt te betwijfelen en ook de race op Mugello twee weken later is hoogst onzeker. Over de TT Assen van 25 tot en met 28 juni is op dit moment nog niets te zeggen.

MotoGP laat weten dat "omdat de situatie [in Spanje] zich continu ontwikkelt" er nog geen nieuwe datum voor Jerez wordt gepland. De vier eerder afgelaste Grands Prix kregen al wel een nieuwe plek op de kalender.

Herziene MotoGP-kalender 2020: