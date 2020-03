IndyCar laat geen publiek toe bij seizoensopener

Het IndyCar-seizoen 2020 trapt dit weekend traditiegetrouw af in Florida, waar de klasse te gast is in St. Petersburg. Door het coronavirus ontstonden er twijfels over het door kunnen gaan van de race op het stratencircuit, maar tot dusver rekenden de klasse en Kriseman erop dat de race zonder ingrepen kan plaatsvinden. Woensdag vertelde de burgemeester van St. Petersburg nog dat publiek gewoon welkom zou zijn, maar daar plaatste hij meteen een kanttekening bij door op te merken dat de situatie rond het coronavirus zich nog ontwikkelt.

Donderdag bleek waarom Kriseman die kanttekening plaatste. Tijdens een nieuwe persconferentie verklaarde hij dat er deze week geen toegang wordt verleend aan toeschouwers. Vooralsnog gaat de race wel door, maar er volgen later nog aankondigingen of dit daadwerkelijk het geval is. “Na de vorige aankondiging hoorden wij van een coronavirus-geval bij een evenement in de openlucht dat lijkt op dat van ons, namelijk Bike Week”, zei Kriseman volgens Tampa Bay Times in een korte verklaring. “Daarna heeft de World Health Organisation bevestigd dat dit een wereldwijde pandemie is, allemaal sinds ik gisteren voor jullie stond. Toen zei ik dat het beschermen van de stad mijn belangrijkste taak is.”

“Om die reden, om de gezondheid en veiligheid van de bewoners en bezoekers van St. Petersburg te garanderen, annuleren wij de algemene toegang tot de Grand Prix of St. Petersburg. We werken samen met het team van Green Savoree en onze vrienden bij IndyCar, en later komen wij met meer berichten of de race zelf verreden gaat worden.” Kriseman benadrukt dat de hiervoor genoemde redenen niet de enigen zijn voor het besluit, dat hij een ‘lastige’ noemt. “Het is niet makkelijk om dit besluit te nemen, want ik geloof er sterk in dat het leven gewoon zo goed mogelijk door moet gaan. Maar de realiteit is dat het nu gewoon niet mogelijk is. Ik ben teleurgesteld. Ik hou van deze race, maar ik hou meer van deze stad en onze inwoners.”