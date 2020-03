MotoGP annuleert GP van Qatar vanwege coronavirus

Zondagavond publiceerde Dorna een statement waarin de afgelasting bekend werd gemaakt. Aanleiding zijn de groeiende zorgen rond het coronavirus in meerdere landen. De afgelopen dagen werd ook het eerste besmettingsgeval in Qatar bekendgemaakt, in buurland Iran zijn er tal van besmettingen gemeld.

Tijdens de voorbije pre-season test in Qatar waren er al twijfels over het al dan niet doorgaan van de race, net als de wedstrijd in Thailand. Aanvankelijk werd nog gedacht dat de races door zouden kunnen gaan, maar door een piek in het aantal besmettingen in Japan en Italië (landen waar de meeste MotoGP-teams gevestigd zijn) moest de MotoGP-organisatie al maatregelen treffen zodat personeel toegang zou krijgen tot Qatar. De situatie werd de afgelopen steeds nijpender waardoor er onduidelijk ontstaan is of reizend personeel daadwerkelijk toegang zou krijgen tot het land. Dorna heeft daarom besloten de race in Qatar te schrappen.

In een verklaring liet Dorna weten: “De uitbraak van het coronavirus heeft er in Qatar voor gezorgd dat men restricties met betrekking tot het reizen heeft ingesteld. Dit geldt voor mensen uit Italië, maar ook voor andere landen. Alle passagiers op directe vluchten vanuit Italië, of passagiers die de afgelopen twee weken in Italië geweest zijn, worden bij aankomst direct voor minimaal veertien dagen in quarantaine geplaatst. Italië speelt een vitale rol in het kampioenschap en in de MotoGP-klasse, daarom is besloten om de race te annuleren.”

De Grands Prix van Qatar voor Moto2 en Moto3 gaan wel door. Die teams en rijders waren afgelopen week al aanwezig op het Losail Circuit voor de laatste pre-season test. Ook de Asia Talent Cup komt gewoon in actie. Dorna maakt op een later moment een aangepast tijdschema bekend. Vanwege de afgelasting van de MotoGP-race in Qatar lijkt het er ook op dat de tweede ronde van het WK Superbikes, dat een week later plaats zou vinden, ook niet door kan gaan.

Het is nog onzeker of de Grand Prix van Thailand twee weken later wel doorgaat. Het coronavirus – ook bekend als COVID-19 – ontstond in China, meer dan 80.000 mensen raakten besmet en er vielen sinds de uitbraak meer dan 3.000 doden.