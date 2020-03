Chef Motorsport UK: "Formule 1-teams kunnen omvallen"

Volgens Richards, in het verleden teambaas van BAR en Benetton, dreigen de kleinere Engelse teams om te vallen nu er al acht Grands Prix zijn afgelast of uitgesteld. In gesprek met het Britse persbureau PA News Agency roept Richards de Amerikaanse eigenaren van de Formule 1 op om genereus te zijn en een voorbeeld te nemen aan hun voorganger Bernie Ecclestone: “Veel hangt af van hoe de Formule 1-organisatie zich in deze crisis opstelt. De sport kan zich niet veroorloven om achterhoedeteams te verliezen, dat zou desastreus zijn. Bernie zorgde er in donkere tijden altijd voor dat de kleinere teams niet met lege handen kwamen te staan en ik hoop dat Liberty dat ook snapt.”

Richards verwacht dat vooral de kleinere privateers hulp nodig zullen hebben: “Grote fabrikanten als Mercedes en Renault zullen het wel overleven, maar als je naar Williams of Racing Point kijkt; voor die teams zal het niet makkelijk worden. Er is een reëel gevaar dat bedrijven hun deuren zullen moeten sluiten. Het wordt echt een uitdaging.”

Liberty Media hoopt ondanks de coronapandemie dit jaar nog vijftien tot achttien races te kunnen organiseren, met een start in juni in Canada. Tot aan Montreal zijn alle races van de kalender gehaald.

De crisis in de Formule 1 begon toen op het laatste moment werd besloten om de Grand Prix van Australië niet door te laten gaan. Richards is van mening dat Liberty Media de situatie volledig verkeerd heeft ingeschat: “Ze waren erg laat met hun beslissing. Ik wil echt niet suggereren dat het een eenvoudig besluit was, maar het was totaal ongepast gezien de hoeveelheid mensen die uit verschillende Europese landen naar Australië waren afgereisd. Ze hadden ook een week eerder kunnen besluiten om de race af te gelasten. Het is makkelijk om dat achteraf te zeggen, maar niemand ontkent dat het beter had gekund.“

Richards vindt dat één man een groot compliment verdiend voor zijn aandeel in de hele discussie: “Lewis Hamilton verwoordde de gedachten van velen toen hij zich over de kwestie uitsprak. Hij is echt volwassen geworden en vertegenwoordigt een positieve kant van de Formule 1, het geweten van de sport. Hij is niet bang om zijn gedachten de vrije loop te laten en ik prijs hem daarvoor.”