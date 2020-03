Ferrari wil half april fabrieken weer openen

Hoewel er in de verklaring van Ferrari niet specifiek iets staat vermeld over de activiteiten in de Formule 1-faciliteit, zou het kunnen betekenen dat ook bij de Scuderia de werkzaamheden half april weer hervat zouden kunnen worden.

In verband met de coronapandemie besloten de Formule 1-teams besloten vorige week om de geplande zomerstop in augustus naar voren te halen en met een week uit te breiden naar 21 dagen. Ferrari gaf direct gehoor aan deze oproep en sloot op 19 maart de deuren. Officieel zou het team dus op 9 april weer open mogen, maar het moederbedrijf heeft nu dus gekozen voor openstelling van de fabrieken vanaf 14 april.

Ferrari merkt echter wel op dat waar mogelijk er ook nog steeds vanuit huis gewerkt zal worden en dat het bedrijf “alle noodzakelijke maatregelen zal nemen om het welzijn van de medewerkers te garanderen.”

De coronacrisis is in Italië nog lang niet over het hoogtepunt heen. Op het moment van schrijven telt het Zuid-Europese land ruim 74.000 besmettingen, terwijl inmiddels 7.500 mensen aan het virus zijn bezweken.