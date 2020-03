Doorgang GP NL onzeker, F1 hoopt op hervatting in mei

Na de chaotische toestanden in Melbourne van het afgelopen etmaal heeft de Formule 1-organisatie nu daadwerkelijk doorgepakt door de competitie in ieder geval tot eind mei stil te leggen. Aanleiding is de uitbraak van het coronavirus en meer specifiek: het positieve geval in de paddock. Als gevolg daarvan werd de Australische GP na urenlang gesteggel tussen de verschillende partijen opgeschort en nu is ook duidelijk dat de andere geplande races vooraleerst geen doorgang vinden.

Wordt de Grand Prix van Nederland afgelast?

In de verklaring benoemde men specifiek de afgelasting van de races in Bahrein en Vietnam, maar verder in de verklaring staat geschreven dat de Formule 1 voornemens is de draad op te pikken aan het eind van de maand mei. De betreffende passage in het perscommuniqué gaat als volgt: “De Formule 1 en FIA verwachten aan het eind van mei in Europa met het kampioenschap te kunnen beginnen. Gezien het snel vergrotende aantal besmettingen in Europa zullen we dit scenario op regelmatige basis herzien.”

Opvallend is dat de FIA in het persbericht juist spreekt van 1 mei als geplande startdatum van het seizoen. Ook in dit geval loopt de communicatie niet bepaald gestroomlijnd (zie tweet hieronder). Naar aanleiding van vragen bij de organisatie van de Formule 1 heeft Motorsport.com bevestigd gekregen dat het inderdaad gaat om eind mei en niet om 1 mei, zoals de FIA in haar verklaring schrijft.

Daardoor lijkt het aannemelijk dat de Grand Prix van Nederland, die voor het eerst sinds 1985 weer op de kalender staat, niet op de originele datum verreden gaat worden. Er gaan al geruchten de ronde dat de race op een later moment in de zomer ingehaald zou kunnen worden. Daarover is echter nog niets officieels bekend.

Motorsport.com heeft navraag gedaan bij de organisatie van de Nederlandse Grand Prix, maar men heeft voorlopig nog niet gereageerd op de conflicterende berichtgeving van F1 en de FIA.

In eerste instantie bleef de Dutch GP buiten schot, ondanks de corona-maatregelen die door de Nederlandse overheid en het RIVM genomen zijn, maar het circuit liet in reactie op vragen van Motorsport.com al weten de ontwikkelingen ‘bijzonder serieus’ te volgen. Wanneer de Nederlandse Grand Prix daadwerkelijk uitgesteld wordt is het denkbaar dat de race op een later tijdstip alsnog ingehaald wordt. De organisatie van de Formule 1 is in ieder geval voornemens een volwaardige kalender te presenteren. Hierbij wordt aan een scenario gedacht waarin de zomerstop komt te vervallen en er dan alsnog geracet kan worden.

Video: De coronabesmetting bij McLaren nader besproken