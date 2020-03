Vietnam: Uitstellen Grand Prix 'een lastige beslissing'

Nadat de Formule 1 eerder op vrijdag al besloot om de Grand Prix van Australië op het laatste moment te annuleren, kwam er later op de dag ook duidelijkheid over het lot van de races in Bahrein en Vietnam. Beide races worden uitgesteld vanwege het coronavirus en de hoop is dat er een nieuwe datum gevonden kan worden voor de evenementen. Voor Vietnam betekent het besluit dat de eerste editie van de Grand Prix niet op de oorspronkelijke data, van 3 tot en met 5 april, verreden kan worden.

Kort na de bekendmaking bracht Vietnam Grand Prix Corporation (VGPC) een verklaring naar buiten. “Het besluit om de race, die van 3 tot en met 5 april gehouden zou worden, uit te stellen komt na uitgebreide bestudering van de aanhoudende en ontwikkelende situatie rond het coronavirus, evenals de recente verklaring van het WHO dat de uitbraak een wereldwijde pandemie is”, staat in het statement van de VGPC. “Ook wordt hiermee advies van alle relevante autoriteiten, van wie de collectieve zorg de gezondheid en het welzijn van de Vietnamese mensen en de reizende Formule 1-fans, medewerkers en deelnemers is, opgevolgd.”

Het besluit om de Vietnamese Grand Prix uit te stellen nam VGPC samen met de Formule 1, de FIA, de Hanoi People’s Committee en de Vietnamese autosportbond VMA. De promotor van de race noemde het een ‘lastige beslissing’ om de race uit te stellen, mede doordat de voorbereidingen op de race in het laatste stadium waren aanbeland. Wel wordt er hoop gekoesterd dat er een andere datum voor de race gevonden kan worden. “VGPC blijft nauw samenwerken met de Formule 1, de FIA, de Hanoi People’s Committee en de VMA om de situatie te monitoren en hoopt op termijn een nieuwe datum aan te kondigen en meer informatie te verschaffen aan tickethouders, sponsoren en partners.”

“Onze gedachten gaan uit naar allen die direct en indirect geraakt worden door de huidige situatie rond het coronavirus, evenals degenen voor wie deze aankondiging een teleurstelling is omdat ze uitkeken naar een spannende eerste race in Vietnam. Intussen willen wij alle supporters, klanten en fans bedanken voor hun begrip en we hopen jullie in de nabije toekomst te verwelkomen op het Hanoi Circuit."

Onboard over het gloednieuwe circuit in Vietnam: