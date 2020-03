Todt en Carey in koor: Uitstellen GP’s enige juiste beslissing

In navolging van het schrappen van de Grands Prix van Australië en China zijn nu ook de races in Bahrein en Vietnam van de Formule 1-kalender gehaald. Het coronavirus blijkt een te onvoorspelbare en gevaarlijke factor om het reizende circus van zo’n 1.500 man veilig de wereld over te laten vliegen. De Formule 1-organisatie en de internationale automobielfederatie FIA gaan op zoek naar alternatieve data om de races alsnog plaats te laten vinden.

“De wereldwijde situatie met betrekking tot COVID-19 is zeer lastig te voorspellen. Het is verstandig dat we de tijd nemen om de situatie te beoordelen en de juiste beslissingen te nemen. We nemen dit besluit in samenwerking met de FIA en onze promotors om de veiligheid van iedereen die betrokken is bij de Formule 1 en onze fans te waarborgen. De Grand Prix van Bahrein is een geweldige race op onze kalender en we kijken ernaar uit er zo snel mogelijk terug te keren. We kijken ook uit naar de eerste race in Vietnam zodat we het spektakel van de F1 naar een van de meest enerverende steden ter wereld kunnen brengen.”

Statement FIA over afgelasting F1-races

FIA-president Jean Todt vult aan: “Samen met de Formule 1, de Bahrain Motor Federation, de Automobile Association of Vietnam en de lokale promotors hebben we besloten dat het uitstellen van de Grands Prix van Bahrein en Vietnam de enige mogelijke oplossing was op basis van de informatie die beschikbaar is. We blijven vertrouwen op de input en het advies van de World Health Organisation en overheden. We werken nauw samen met hen om de fans, deelnemers en de gehele motorsportgemeenschap te beschermen.”