Hamilton: Schokkend dat F1 'gewoon' doorgaat in tijden van corona

Waar andere kampioenschappen rigoureus ingrijpen en races schrappen dan wel uitstellen, probeert de Formule 1 nog zo goed en zo kwaad het initiële programma af te werken. De Grand Prix van China is weliswaar uitgesteld - als de kalender dat toelaat - maar daar blijft het voorlopig ook bij. Enkel de mediasessies in Melbourne zijn enigszins aangepast: zo zijn de massaal bezochte TV-sessies geschrapt en hebben sommige teams een 'veilige zone' van twee meter gecreëerd tijdens sessies met de schrijvende pers door een lint te spannen.

Het lijkt een kwestie van symboolpolitiek, tot ongenoegen van Hamilton. Als het aan hem zou liggen, ging er meteen een streep door de openingsrace in Australië. De Brit liet via sociale media al weten het liefst in zijn hotelkamer te blijven en deed daar tegenover de mondiale pers nog een schepje bovenop. "Ik ben zeer, zeer verbaasd dat we hier alsnog zijn", liet hij aan onder meer Motorsport.com weten. "Het is natuurlijk mooi dat we kunnen racen, maar ik vind het anderzijds zeer schokkend dat we met z'n allen in deze ruimte zitten", vervolgde hij tijdens de persconferentie.

Volgens Hamilton steekt de Formule 1 haar kop in het zand, terwijl de rest van de sportwereld wél in rep en roer lijkt. "Het lijkt alsof de hele wereld reageert, behalve wij. Het is misschien wat laat, maar deze ochtend heeft [Donald] Trump de grenzen van Amerika ook gesloten voor mensen uit Europa. De NBA ligt stil, maar nee hoor de Formule 1 gaat wel gewoon door", stelt hij met verbazing vast.

Hamilton zegt vooral te hopen dat het eerste raceweekend van het nieuwe F1-seizoen geen slachtoffers eist, bijvoorbeeld onder de ouderen in de paddock. "Ik zag Jackie Stewart vanochtend nog in de paddock. Hij zag er fit en gezond uit, maar goed: er zijn hier meerdere oudere mensen. Het is voor iedereen toch wel zorgwekkend. Het baart mij in ieder geval wel zorgen." Gevraag waarom het hele circus dan toch doorgaat, reageerde Hamilton gevat. "Alles draait om geld, denk ik. Maar eerlijk gezegd weet ik het niet, ik heb er weinig aan toe te voegen."

'Coureurs kunnen er weinig aan veranderen'

Alhoewel Hamilton zoals wel vaker de meest uitgesproken coureur is, staat hij niet alleen in zijn opvattingen. Zelfs de normaal zo stoïcijnse Kimi Raikkonen liet donderdag voorzichtig zijn twijfels doorschemeren. "Het is niet aan ons om een besluit te nemen. Ik weet dan ook niet of het goed is dat de race doorgaat, misschien niet. Maar uiteindelijk gaan wij er niet over." Dat laatste vindt ook Sergio Perez, hij legt de bal eveneens bij de verantwoordelijke instanties. "Je kunt dergelijke zaken niet negeren. Ik ben normaal gesproken goed om de hoogte van wat er om ons heen gebeurt en dit is duidelijk een groot probleem. Maar goed: we kunnen het beste maar vertrouwen op de mensen die de macht hebben om beslissingen te nemen. Meer kunnen we als coureurs toch niet doen."

Met medewerking van Jonathan Noble en Alex Kalinauckas