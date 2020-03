Carey in Vietnam voor crisisgesprekken omtrent coronavirus

Het coronavirus werd woensdag als een pandemie bestempeld door de Wereldgezondheidsorganisatie, wat landen over de hele wereld aanzet om meer ingrijpende maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De meeste grote evenementen over de hele wereld werden al geschrapt of uitgesteld, ook de kalenders van de auto- en motorsport worden volledig door elkaar gegooid.

De Formule 1 racet dit weekend wel gewoon in Melbourne voor de seizoensopener, waarna de Grand Prix van Bahrein achter gesloten deuren zal plaatsvinden. De derde race in China is uitgesteld en ook race nummer vier in Vietnam kom nu in het geding. Die zou op 5 april moeten doorgaan in Hanoi. Formule 1 CEO Chase Carey stelde enkele weken geleden dat hij na afloop van de Australische Grand Prix naar Hanoi zou afreizen, maar vanwege de prangende situatie was hij woensdag al in Vietnamese hoofdstad te vinden voor crisisgesprekken met de organisatie.

"We zijn nog steeds in gesprek met de promotor en de autoriteiten over de race en visums. Op dit moment hebben we geen verdere updates", stelde een woordvoerder van de Formule 1. De Vietnamese premier Nguyen Xuan Phuc kondigde woensdag extra maatregelen aan om de verspreiding van het virus tegen te gaan met een quarantaine voor bezoekers van landen die al zwaar werden getroffen. Bovendien kunnen bezoekers uit verschillende Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, niet langer zonder visum het land in.

Elders hebben de Formule E, MotoGP en World Superbikes hun volgende races al allemaal uitgesteld. De FIA WEC-manche in Sebring dreigt ook afgelast te worden.